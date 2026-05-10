В озері Шотландії знайшли рукотворний острів віком 5000 років: він старший за Стоунхендж

Точні причини створення кранногів невідомі

У багатьох озерах Ірландії, Шотландії чи Уельсу зустрічаються так звані кранноги – невеликі штучні острови. Точні причини їх створення невідомі, але вони використовувалися різними поколіннями, починаючи з неоліту і закінчуючи залізним віком та далі.

Як пише IFLScience, у новому дослідженні вчені з Університету Саутгемптона та Університету Редінга вивчили кранног в озері Бхоргастейл на острові Льюїс. Протягом кількох років аналізу з використанням традиційних методів розкопок, буріння, геодезичних робіт та радіовуглецевого датування дослідники змогли відтворити різні етапи розвитку острова. Вони встановили, що він старший за деякі з найвідоміших пам'яток Британських островів, таких як Стоунхендж.

Археологи змогли зафіксувати острів як над, так і під водою як єдину, безперервну структуру. У ході польових робіт під кам'яним покриттям острова була виявлена шарувата конструкція з дерева та хмизу, а також сотні фрагментів неолітичної кераміки в навколишній воді.

Відео дня

На думку вчених, спочатку це була кругла дерев'яна платформа діаметром близько 23 метрів, покрита хмизом. Потім, приблизно 2000 років потому, у середній бронзовій добі, було додано ще один шар хмизу та каменю, після чого ще через 1000 років відбулася наступна фаза активності. Острів деякий час був з'єднаний з береговою лінією кам'яною дамбою, але зараз вона знаходиться під водою.

Археологи також виявили на цьому місці сотні фрагментів неолітичної кераміки – чаш і глечиків.

"Хоча ми досі точно не знаємо, навіщо були побудовані ці острови, ресурси та праця, необхідні для їх будівництва, вказують не тільки на складні спільноти, здатні на такі подвиги, але й на величезне значення цих місць. Велика кількість кераміки, яка часто все ще містить залишки їжі, та обробленого каменю, знайденого на островах і навколо них, свідчить про їх використання для колективних занять, таких як приготування їжі або бенкети", – пояснила доктор Стефані Бланкшайн, провідна авторка дослідження.

Раніше УНІАН розповідав, як в Іспанії під час будівництва сонячної електростанції виявили п'ятикутну споруду віком близько 5000 років, заповнену зброєю бронзового століття. Розкопки виявили 11 окремих археологічних зон на площі 100 гектарів, що датуються 3300 роком до нашої ери.

Вас також можуть зацікавити новини: