Віткофф і Кушнер можуть скоро приїхати в Москву на переговори щодо України, - Ушаков

Помічник Путіна впевнений, що США "не залишили питання врегулювання українського конфлікту".

Спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть "досить швидко" відвідати Москву для переговорів з приводу мирного врегулювання війни в Україні. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, повідомляють російські ЗМІ.

За словами російського політика, активність телефонних контактів між Вашингтоном і Москвою свідчить про те, що США "не залишили питання врегулювання українського конфлікту".

Як зазначили російські медіа, Ушаков підкреслив, що переговорний процес розвивається послідовно і не погодився, что США нібито усуваються від рішення українського питання.

Відео дня

Переговори щодо закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, водночас Ушаков упевнений, що переговори стоятимуть, доки Україна не виконає вимоги Кремля щодо виведення українських військ із Донецької та Луганської областей. При цьому він чомусь висловив упевненість, що Україна все ж обов'язково передумає і просто так віддасть Росії свою найбільш укріплену частину території.

Раніше стало відомо, що США погрожують вийти з переговорів щодо України, якщо в ньому й надалі не буде прогресу. За словами держсекретаря Марко рубіо, Сполучені Штати "намагалися відігравати роль посередника" у переговорному процесі, але це так і не дало конкретних результатів. Рубіо підкреслив, що Америка готова й надалі відігравати "цю роль", але тільки якщо це буде продуктивно.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після візиту у Москву заявив, що президент України Володимир Зеленський має сам подзвонити російському диктатору Володимиру Путіну, якщо він зацікавлений у зустрічі з російським колегою задля припинення війни. За його словами, такою нібито є умова Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: