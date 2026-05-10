У Британії можуть припинити надання житла мігрантам: як це вплине на українців

Лідер партії "Реформи" Найджел Фарадж заявив, що проблеми місцевих жителів мають мати пріоритет над потребами мігрантів.

Британський політик, лідер партії "Реформи" Найджел Фарадж заявив, що його партія "серйозно розгляне можливість виходу" з програм, які надають житло мігрантам у Британії.

Як пише The Telegraph, Фарадж заявив, що влада, очолювана його партією, "завжди ставитиме потреби місцевих жителів на перше місце".

Минулого тижня рада графства Ланкашир уже оголосила про вихід із британської програми переселення та програми переселення афганців. При цьому Фарадж припустив, що інші органи влади можуть наслідувати їхній приклад, заявивши, що проблеми місцевих жителів "повинні мати пріоритет над витрачанням мільйонів на нелегальних іммігрантів".

Водночас The Telegraph зазначає, що програма "Домівки для України", яку ради зобов’язані підтримувати згідно із законом, не зазнає жодних змін.

Британська програма переселення була запущена у 2021 році і допомогла переселити тисячі людей з усього світу. Місцеві ради добровільно приєднуються до програми та отримують фінансування для надання житла та підтримки прохачам притулку на строк до п’яти років.

Міжнародна організація з міграції ООН заявила, що з моменту початку програми допомогла переселити до Великої Британії 3978 біженців. При цьому за програмою переселення афганців майже 38 000 громадян цієї країни прибули до Великої Британії в період з серпня 2021 року до її закриття минулого літа.

Партія "Реформи" заявила, що тільки в районі ради графства Ланкашир програми переселення обходилися платникам податків у середньому в 7 млн фунтів стерлінгів на рік.

Видання нагадує, що партія Фараджа "Реформи" отримала понад 1300 нових місць у радах і домоглася контролю над 14 муніципалітетами.

Раніше повідомлялося, що ірландський уряд готує нову програму повернення українців на батьківщину. Згідно зі стратегією, уряд Ірландії планує покривати витрати на переліт, але великі суми будуть виплачуватися тільки після підтвердження постійного проживання в Україні. Крім того, вже в жовтні розмір щомісячної виплати за проживання в Ірландії буде зменшено з 600 до 400 євро.

Також у Німеччині посилили правила виплат соціальної допомоги. Тепер у разі першої відмови від вакансії можлива повна скасування виплат. Нове правило набуло чинності 23 квітня 2026 року. Нововведення торкнуться як громадян країни, так і біженців з України.

