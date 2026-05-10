'Аналогів нема': понад половина громадян РФ хоче, аби західні бренди повернулися, - СЗР

У Росії найболючіше вдарило по технологічному та промисловому секторах.

Росіяни все більше стикаються з наслідками власної геополітичної ізоляції, яка настала після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Те, що ще кілька років тому здавалося стабільним ринком із широким вибором міжнародних брендів, сьогодні перетворилося на простір вимушених замінників, паралельного імпорту та зростання цін. І, судячи з нових опитувань, значна частина населення відверто відчуває це як втрату", - підкреслили у повідомленні.

Як зазначили в асоціації "група 7/89", понад половина опитаних громадян Росії (56%) хотіла б повернення іноземних компаній на ринок. Найбільший запит - на автомобільні бренди, кіноіндустрію, розробників програмного забезпечення та виробників повсякденного вжитку.

"Найболючіше вдарило по технологічному та промисловому секторах. Після виходу таких гігантів, як Microsoft, Oracle, Adobe, Autodesk та інших, російський ринок програмного забезпечення опинився у стані штучної ізоляції. Це призвело до підвищення цін і зниження конкуренції, а також до ситуації, коли бізнес змушений або адаптуватися до обмеженого вибору, або шукати складні обхідні рішення. У результаті імпортозаміщення стало вимушеною заміною без альтернатив рівня глобальних продуктів", - додали у розвідці.

Також показовою є ситуація з товарами повсякденного попиту. Продукти харчування, косметика, побутова техніка значно подорожчали через паралельний імпорт та логістичні ускладнення. Зокрема частина росіян визнає, що у РФ все ж "аналогів нема".

"Соціологічні дані також показують глибокий розкол усередині самого російського суспільства. Молодь найбільше прагне повернення іноземних компаній (84% у віковій групі 18-29 років). Натомість старше покоління більш стримане. При цьому у великих містах запит на повернення глобального бізнесу значно вищий, ніж у малих населених пунктах і селах, де частина населення менш залежить від міжнародних брендів", - пояснили у розвідці.

У СЗР підсумували, що поки Росія воюватиме проти України, то буде залишатися в ізоляції, а ринок - у режимі втрат та дорогих замінників.

Як писав УНІАН, бюджет РФ тріщить по швах. Діра в бюджеті за січень-квітень склала 5,88 трильйона рублів, або 2,5% ВВП, що майже на 3 трильйони рублів вище за рівень минулого року. Зокрема річний план передбачає дефіцит ⁠3,79 трильйона рублів, або 1,6% ВВП.

Також ЗМІ повідомляли, що у Росії заборонили економістам прогнозувати зростання цін на паливо та продукти.

"Такі прогнози можуть бути сприйняті учасниками ринку як спонукання до зміни вартості товарів, а також спровокувати підвищений попит з боку споживачів", - пояснила пресслужба Федеральної антимонопольної служби Росії.

