Україна може закупити нові вертольоти H225M: скільки це насправді коштуватиме

За оцінками на основі останніх контрактів вартість одного борту сягає близько 70 млн євро, а повна ескадрилья може обійтися майже у 1 млрд євро.

Україна вже експлуатує європейські багатоцільові вертольоти H225 виробництва Airbus у Нацгвардії та ДСНС. У разі розширення парку або заміни радянських машин виникає питання вартості нових закупівель військової версії H225M, пише Defence Express.

Останні міжнародні контракти свідчать, що вартість одного H225M може сягати близько 71 млн євро. Зокрема, Румунія замовила 12 таких вертольотів за 852 млн євро, що формує базову оцінку вартості одного борту.

Водночас частину фінансування румунського контракту забезпечують європейські оборонні кредити SAFE, що частково пом’якшує фінансове навантаження.

Відео дня

Інші угоди показують значні коливання вартості залежно від комплектації:

Нідерланди замовили 12 H225M для сил спецоперацій із загальною вартістю від 1 до 2,5 млрд євро;

Об'єднані Арабські Емірати у 2021 році домовилися про 12 гелікоптерів за 750–800 млн євро, але згодом скасували контракт.

Причинами скасування називали високу вартість експлуатації, складність інтеграції та технічні обмеження.

Скільки може коштувати ескадрилья для України

Експерти оцінюють, що повноцінна ескадрилья з 12 H225M може коштувати від 800 млн до 1 млрд євро з урахуванням озброєння, обслуговування та додаткових систем.

Для порівняння, H225M є західним аналогом радянських Мі-8/Мі-17, які Україна отримувала у спадок і в межах міжнародної допомоги.

Можливості вертольота

H225M здатний перевозити до 28 десантників або до 5,25 тонн корисного навантаження, а також має дальність польоту близько 920 км без додаткових паливних баків.

Крім транспортних функцій, вертоліт може використовуватися для пошуково-рятувальних операцій і потенційно для боротьби з дронами типу "Шахед".

Хоча потенційне фінансування може бути доступним у межах європейських кредитних програм обсягом до 90 млрд євро, експерти зазначають, що Україна наразі має інші нагальні потреби – від ППО та боєприпасів до безпілотників і винищувачів.

Окремо розглядаються й альтернативи, зокрема закупівля вертольотів Leonardo AW149 та американських моделей від Bell Textron, які також розглядаються для можливої локалізації виробництва.

Авіація для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія робить собі не лише замовлення на середні багатоцільові вертольоти AW149, а й організовує їхнє виробництво для експорту до інших країн. Як пише Defense Express, через це виникає питання, а чи не знадобляться такі машини авіапарку України.

За словами експертів, AW149 - це багатоцільові вертольоти, які можуть виконувати багато різних завдань, до яких можна включити перевезення вантажів чи особового складу, евакуацію поранених та інше.

Вас також можуть зацікавити новини: