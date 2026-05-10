У Норвегії хлопчик знайшов меч вікінгів під час шкільної екскурсії (фото)

У деяких куточках Європи навіть школяр може знайти середньовічний артефакт.

Якщо ви думаєте, що археологи давно перекопали всю Європу вздовж і впоперек, витягнувши з землі всі артефакти минулого, то ви сильно помиляєтеся. У Норвегії хлопчик знайшов справжній меч вікінгів просто під час шкільної екскурсії.

Як пише Bild, наприкінці квітня шестирічний Хенрік Рефснес Мьортведт, учень першого класу школи в містечку Браннбу (80 км на північ від Осло), вирушив на шкільну екскурсію з класом. Під час прогулянки полем він помітив щось, що стирчало з землі, схоже на рукоятку дуже старого меча.

Хлопчик витягнув на поверхню предмет і миттєво перетворився на наймолодшого археолога на планеті. Іржава і злегка погнута залізяка виявилася мечем довжиною близько 1,3 метра, як з'ясувалося пізніше, з ранньої епохи вікінгів.

Про знахідку негайно поінформували місцеву владу.

"Ми вважаємо, що мечу близько 1300 років, тобто він належить до епохи Меровінгів або початку епохи вікінгів", – пізніше розповіли фахівці.

