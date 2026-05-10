'Вбивця МіГів' незабаром почне десятками надходити у п'яту армію світу

Якщо KF-21 Boramae вступлять в бій, їм протистоятимуть в першу чергу радянські МіГ-29.

Південна Корея завершила ключовий етап розробки свого першого винищувача власного виробництва KF-21 Boramae. Літак успішно пройшов повну перевірку бойової готовності, і незабаром можуть початися його поставки у війська. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Агентство оборонних закупівель Південної Кореї (DAPA).

У відомстві зазначили, що винищувач отримав оцінку "повної бойової придатності" після серії випробувань, які тривали близько трьох років. За даними DAPA, літак "відповідає усім вимогам до характеристик для реальних місій".

Як йдеться у повідомленні, ще у травні 2023 року KF-21 пройшов попередню оцінку бойової готовності. Після завершення фінальної перевірки офіційне завершення програми розробки очікується вже наступного місяця.

Південна Корея, яка має п'яту за силою армію світу, розпочала програму створення першого власного винищувача ще у 2001 році, однак проєкт надовго загальмувався через брак фінансування. Реально проєкт KF-21 вартістю 8,8 трлн вон (близько 6,06 млрд доларів) стартував лише у грудні 2015 року. ВПС Південної Кореї потрібен був власний надзвуковий винищувач для заміни вже дуже застарілих літаків F-4 та F-5.

Після презентації першого прототипу у квітні 2021 року фахівці провели 1600 випробувальних польотів. Випробування включали, зокрема, дозаправлення у повітрі та перевірки систем озброєння.

DAPA планує поставити корейським ВПС загалом 120 винищувачів KF-21 до 2032 року. Перші 40 літаків, орієнтованих на повітряний бій, мають передати до 2028 року, а пізніше – ще 80 машин, адаптованих під можливості ударів по наземних та морських цілях.

За даними Yonhap, винищувач здатен розвивати швидкість до 1,81 Маха та має дальність польоту до 2900 кілометрів. KF-21 також оснащуватиметься сучасним радаром AESA з активною фазованою антенною решіткою.

Експерти та самі виробники класифікують його як літак "4,5 покоління". Тобто за своїми бойовими можливостями і технічними характеристиками KF-21 стоїть приблизно посередині між F-16 та F-35.

У разі війни на Корейському півострові винищувачам KF-21 протистоятимуть переважно застарілі радянські винищувачі МіГ-29 (або ще старіші моделі) армії КНДР. Але, якщо у війну вступить Китай, то до битви в небі можуть підключитися не лише китайські копії радянських літаків, але й сучасні J-20, які відносяться вже до 5-го покоління.

Як писав УНІАН, Північна Корея запустила у великосерійне виробництво нову самохідну гаубицю "Чучхе-107" калібру 155 мм, яка має дальність стрільби понад 60 кілометрів і стала першим зразком артилерії такого стандарту в арсеналі КНДР. Прискорити впровадження нової системи могла співпраця КНДР із Росією після передачі Москві значних запасів радянських боєприпасів для війни проти України.

Також ми розповідали, що Китай уже побудував понад 250 стелс-винищувачів Chengdu J-20, перевершивши американський парк F-22 Raptor, виробництво якого США припинили ще у 2011 році. Наразі J-20 розгорнуті у всіх п’яти регіональних командуваннях Китаю, що посилює можливості КНР у районі Тайваню та в азійсько-тихоокеанському регіоні.

