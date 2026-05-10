Платять понад 120 тисяч гривень: названо найпопулярніші професії в Польщі

Кожна п’ята вакансія не вимагає вищої освіти.

На ринку праці Польщі спостерігається нестача фахівців з технічною освітою, зокрема, у машинобудуванні, будівництві та логістиці. Як пише strefabiznesu.pl, при цьому кожна п'ята вакансія не вимагає вищої освіти. Заробітна плата варіюється залежно від досвіду та конкретних навичок, і приблизно 17% пропонують зарплату, що перевищує 10 000 злотих (близько 120 тисяч гривень) до вирахування податків.

"У багатьох галузях диплом перестав бути основним критерієм відбору, і роботодавці все частіше звертають увагу на те, чи зможе кандидат швидко адаптуватися до своїх обов’язків і підтримувати високий темп роботи. Змінюється й саме визначення кваліфікації, яке дедалі частіше включає не лише формальну освіту, а й практичний досвід", – каже генеральний директор Progres Group Магда Дабровська.

За даними Польського економічного інституту, серед випускників технічних училищ механіки (9700 злотих, 118 тис. грн) та IT-фахівці (9300 злотих, 114 тис. грн) потенційно можуть розраховувати на найвищі зарплати.

При цьому фахівці автомобільної та харчової промисловості швидше за всіх досягають середнього рівня заробітної плати у своїй професії. Через два роки після закінчення навчання вони наближаються до 80% середньої зарплати за своєю професією. Тим часом у випадку з механіками та IT-фахівцями заробіток через два роки перевищує лише половину середньої зарплати за їхньою професією.

Наразі автомеханіки, механіки-асистенти та електромеханіки входять до числа найбільш затребуваних технічних фахівців. Заробітна плата варіюється від мінімальної до суми, що значно перевищує 10 000 злотих.

При цьому дані Pracuj.pl показують, що сектор фізичної праці залишається одним із стовпів польського ринку праці. Вакансії, орієнтовані на фізичну працю, склали 17% від усіх оголошень про роботу минулого року, загалом 127 000.

Найбільш затребуваними професіями виявилися працівники складу, виробничі робітники, касири та продавці, а також збирачі та монтажники. Високий попит спостерігався також на технічні та спеціалізовані професії, такі як електрики, оператори верстатів та оператори навантажувачів.

Раніше УНІАН повідомляв, що у 2025-2026 роках зарплати в Україні зросли від 31% до 96%. За рік найбільше зростання спостерігалося на вакансіях у сферах торгівлі, реклами та будівництва.

