Понад 1000 літаків-привидів: що приховує найбільший у світі 'цвинтар' бойової авіації

На найбільшому авіаційному цвинтарі США в Аризоні досі зберігають близько 1000 літаків часів Другої світової війни.

На авіабазі Девіс-Монтан в американському штаті Аризона вже десятки років зберігаються тисячі списаних військових літаків, серед яких близько 1000 машин часів Другої світової та війни у В’єтнамі, пише Supercar Blondie.

Об’єкт вважається найбільшим авіаційним "цвинтарем" у світі. На території понад 10 квадратних кілометрів розміщено приблизно 4000 літаків та авіаційних деталей загальною вартістю близько 34 млрд доларів.

Попри репутацію місця, де "помирають літаки", база продовжує активно функціонувати. Тут працюють близько 800 співробітників – переважно федеральні цивільні фахівці та військові.

Їхня робота полягає не лише у зберіганні старих бортів, а й у ремонті, відновленні та обслуговуванні літаків. Частину техніки розбирають на запчастини для підтримки чинного авіапарку США.

Фактично база працює як величезний центр зберігання й відновлення авіатехніки для американських військових.

Армія економить сотні мільйонів доларів

За даними матеріалу, використання деталей зі списаних літаків дозволяє американським військовим економити приблизно 500 млн доларів щороку.

Об’єктом керує 309-та група технічного обслуговування та регенерації аерокосмічної техніки, яка відповідає за консервацію, ремонт і відновлення техніки.

Чому літаки зберігають саме в Аризоні

Однією з головних причин вибору саме Аризони став місцевий клімат. Сухе повітря та щільний пустельний ґрунт допомагають мінімізувати корозію та іржу, що особливо важливо для довготривалого зберігання старих машин.

Водночас навіть у таких умовах персонал регулярно проводить технічне обслуговування літаків, деякі з яких були створені ще 60–70 років тому.

Багато машин, що стоять на базі, назавжди залишаться музейними експонатами або джерелом деталей. Проте деякі борти за потреби можуть бути відновлені та повернуті до польотів.

