До 14 днів зі збереженням виплат: як військовим отримати відпустку за сімейними обставинами

Військовослужбовці можуть отримати до 10 днів відпустки за сімейними обставинами зі збереженням грошового забезпечення та додатковим часом на дорогу.

Військовослужбовці в Україні мають право на короткострокову відпустку за сімейними обставинами зі збереженням грошового забезпечення. Про це нагадали у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

У ТЦК зазначили, що закон не містить чіткого вичерпного переліку причин, а остаточне рішення ухвалює командир з урахуванням обставин і бойової ситуації.

Серед основних підстав для надання відпустки називають:

одруження військовослужбовця;

тяжку хворобу або смерть близьких родичів;

стихійне лихо, яке зачепило родину чи майно;

інші виняткові обставини, коли присутність військового є необхідною.

Скільки триває відпустка

За інформацією ТЦК, відпустка за сімейними обставинами може тривати до 10 календарних днів.

Окрім цього, військовому можуть додати час на дорогу – до двох діб в один бік. Загальна тривалість у такому випадку може становити до 14 днів.

Також у центрі наголосили, що за військовим повністю зберігається грошове забезпечення разом із надбавками, а кількість таких відпусток на рік законодавством не обмежується.

Як отримати відпустку

У ТЦК пояснили, що для оформлення відпустки військовослужбовцю потрібно:

1. Подати рапорт – зокрема через застосунок Армія+.

2. Додати підтвердні документи або вказати причину їх відсутності.

3. Дочекатися рішення командира.

4. Отримати наказ і відпускний квиток.

5. Вчасно повернутися до місця служби або повідомити про затримку з поважних причин.

У ТЦК нагадали, що право військових на таку відпустку передбачене законом про соціальний захист військовослужбовців та указом президента №1153 про проходження військової служби.

Раніше у Міноборони пояснювали, що військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки тривалістю до 30 діб, але є ще додаткові відпустки. Зокрема за знищення ворожої техніки.

Також зазначається, що основна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів. Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної відпустки й потребують стаціонарного лікування, вона продовжується після одужання на кількість невикористаних днів.

