Без України боротьба з 'Шахедами' на Близькому Сході була б провалом, – Business Insider

Міністр збройних сил Британії радить закривати бізнес тим, чиї розробки не пройшли випробування на українській передовій.

Досвід українських військових став ключовим чинником для розвитку сучасних систем ППО, пише Business Insider.

Нідерландська компанія Robin Radar, яка спеціалізується на системах виявлення БПЛА, визнала, що саме український досвід дозволив їй випередити конкурентів. Системи цієї фірми працюють в Україні з 2023 року.

Генеральний директор компанії Крістіан Брост відверто сказав про роль нашої країни у розвитку бізнесу. На його думку, без присутності на українському фронті компанія не змогла б створити продукти такої якості.

Відео дня

"Саме ті дані, які ми отримали з України, були дуже важливими для нас", – наголосив він.

За наявними даними, зараз ці технології (зокрема флагманський радар IRIS) масово розгортаються на Близькому Сході. Іран у своїх атаках використовує ті самі моделі, що і Росія проти України.

Компанія Robin Radar вже працює і на території США, співпрацюючи з Міністерством внутрішньої безпеки. Крістіан Брост прямо пов'язує успіх у Північній Америці з українським кейсом:

"Якби не Україна та вся робота, яку ми там зробили, ймовірно, ми не мали б тих продуктів, які маємо в Північній Америці".

У матеріалі підкреслюється, що статус "перевірено в бою" став головною вимогою для західної зброї. Міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард з цього приводу висловився максимально жорстко. На його думку, компаніям, які виробляють дрони, краще взагалі здатися та закрити бізнес, якщо їхні технології не проходять випробування на передовій в Україні.

Ліквідування 90% БПЛА

УНІАН писав, що раніше Росія робила ставку на масові атаки дронами, намагаючись виснажити українську ППО, але зараз ефективність таких ударів помітно знизилася. За наявними даними, українські сили протиповітряної оборони вже збивають приблизно 9 із 10 російських безпілотників, які запускають по території країни. Йдеться насамперед про дрони типу Shahed, якими РФ регулярно атакує міста, енергетичну інфраструктуру та військові об’єкти.

Крім того, Головнокомандувач Королівських ВПС Великої Британії заявив, що Лондон використовує досвід України для розробки власних військових планів.

Вас також можуть зацікавити новини: