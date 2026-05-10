Скільки Ту-160 має Росія в строю після 39 років експлуатації: аналітики розкрили цифри

Росія використовує лише сім бомбардувальників з наявних 18.

Срок активної служби стратегічних бомбардувальників Ту-160 становить уже 39 років. За даними аналітика AviVector, наразі Росія має "на папері" в строю 18 таких бомбардувальників, водночас з них для ракетних ударів по Україні використовується лише сім. Що це говорить про наявний стан флоту цих літаків – аналізують у Defense Express.

Зазначається, що якщо враховувати формально наявні в строю літаки, то рівень операційної готовності флоту Ту-160 складає орієнтовно 40% (7 із 18).

Водночас при цьому заявляється, що РФ загалом має 25 літаків типу Ту-160. З них два Ту-160 знаходяться на зберіганні, статус інших пʼяти новоскладених Ту-160М2 неясний.

При цьому з 18 Ту-160, що знаходяться в строю, орієнтовно від семи до девʼяти перебувають на майданчиках Казанського авіазаводу, який є виробником цих стратегічних бомбардувальників.

"З цього виходить, що для епізодичного застосування Ту-160 для ударів по нашій країні росіяни застосовують ледь чи не всі "стратеги" цього типу, які не стоять на заводських майданчиках в очікуванні ремонту або інших робіт", - зазначають експерти.

Також аналітики вказують, що для бойових вильотів Ту-160 використовуються переважно авіабази "Енгельс" та "Украинка" (на Далекому Сході). Такий формат РФ обрала після операції ЗСУ "Павутина", щоб знизити втрати своєї стратегічної авіації. Водночас станом на квітень 2026 року мінімум три Ту-160М фіксувались на аеродромі "Раменское" під Москвою. Це може означати появу нової точки базування для стратегічної авіації РФ, під прикриттям засобів ППО столиці, однак це питання наразі лишається відкритим.

Раніше повідомлялося, що росіяни розміщують деякі типи своїх літаків на цивільних аеродромах. Одним з таких летовищ став аеропорт "Жуковський", який розташований у Московській області РФ. На ньому стоять щонайменше чотири стратегічних бомбардувальники Ту-160, а також по одній одиниці стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-22м3.

Також у Росії заявили про намір до кінця року підготувати три модернізовані навчально-бойові літаки Як-130М, які увійдуть до дослідної партії.

Хоча в Росії позиціонують Як-130М як експортний "легкий штурмовик", експерти допускають його використання у війні проти України. Зокрема, літак може застосовуватися для перехоплення українських далекобійних дронів із використанням керованих ракет С-8Л із лазерним наведенням.

