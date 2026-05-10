Гігантське древнє озеро в США зникло в 19 столітті, але раптом повернулося через 130 років

Озеро Туларе в долині Сан-Хоакін у Каліфорнії зникло в 1890-х роках через людську жадібність, але знову з'явилося через 130 років, а тепер повільно вмирає.

Як пише WioNews, колись воно було одним із найбільших прісноводних озер у Сполучених Штатах. У XIX столітті довжина й ширина Туларе становили понад 160 кілометрів, а ширина – 50 кілометрів. При цьому озеро колись забезпечувало сільськогосподарські ресурси на відстань майже 500 кілометрів. Однак жадібність до розширення сільськогосподарських угідь привела колоністів до осушення його вод, фактично знищивши озеро.

Озеро Туларе колись називалося "Пааші" корінним племенем Тачі Йокут, і його вода надходила з талих вод гір Сьєрра-Невада. Воно почало зникати наприкінці 1850-х і на початку 1860-х років. Це сталося через "бажання штату Каліфорнія забрати землі, що історично належали корінним народам, і передати їх у приватну власність", кажуть дослідники. Той, хто зміг би осушити землю, отримав би право власності на цю територію.

Озеро повертається через 130 років

Озеро повністю зникло до 1890 року, проте у 2023 році несподівано знову повернулося. Це сталося через "сніг взимку, а потім дощ навесні", пояснила Вівіан Андерхілл із Північно-східного університету. Сніг дуже швидко розтанув, і вода перемістилася в улоговину, яка колись була озером Туларе.

Це призвело до повернення птахів усіх видів – пеліканів, яструбів, водоплавних птахів. Дощі та повені також принесли з собою рибу та земноводних. Тим часом для племені Тачі повернення озера стало "неймовірно сильним духовним знаменням".

Однак озеро вже скорочується і наразі займає всього 2625 акрів. Розпочалися роботи з його повторного осушення, і експерти кажуть, що його зникнення неминуче.

