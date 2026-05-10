'Під тобою міста, будинки, сім’ї': пілот Су-27 розповів, що йому допомагає у збитті ракет РФ

Льотчик винищувача Станіслав одягає навушники та кілька хвилин слухає джаз. За його словами, це допомагає підготуватися до неба, де права на помилку немає. Про його історію розповіли у Повітряному командуванні "Центр".

Військовий служить у 831-й Миргородській бригаді тактичної авіації та пілотує Су-27. Він зазначив, що мрія про небо зʼявилася ще у дитинстві, після польоту Ан-225 "Мрія" та параду винищувачів над Майданом Незалежності.

"Тоді я загорівся бажанням стати льотчиком-винищувачем", - додав Станіслав.

Пілот розповів, що його першою збитою ціллю стала російська крилата ракета "Калібр". За словами льотчика, це був нічний виліт, після швидкого наведення він захопив ціль та здійснив пуск ракети.

"Я побачив її в прицілі, виконав пуск і зрозумів: ця ракета вже нікуди не долетить", - зауважив пілот.

Зазначається, що попереду тоді був великий населений пункт.

"Я вважаю, що зберіг комусь життя", - сказав він.

Станіслав додав, що ворог постійно змінює тактику та покращує свої засоби ураження, але українські пілоти теж навчаються та роблять це швидше.

"Для них це робота та захоплення. А для нас - наш дім. Тому ми повинні бути першими", - вважає льотчик.

За словами пілота, перед самим вильотом він має короткий ритуал.

"Коли є п’ять хвилин, слухаю в навушниках джаз. Це мене заспокоює", - запевнив військовий.

Водночас, за словами бійця, на злітній смузі всі зайві думки зникають.

"Ти думаєш лише про виконання завдання. Під тобою міста, будинки, сім’ї. І ти розумієш, заради кого це робиш", - сказав він.

Також Станіслав назвав професію льотчика-винищувача "найкращою роботою у світі" - не через романтику, а через її сенс.

"Переможемо - тоді й виспимося", - підсумував льотчик.

Раніше українські бійці розповіли про унікальну операцію, а саме про те, як екіпаж важкого ударного БпЛА звільнив з російського полону двох піхотинців під час їхнього виведення до ворожих позицій.

"Почувши "Вампіра", окупанти розгубилися, запанікували, кинули полонених і спробували втекти", - зазначили у бригаді.

Водночас у The Telegraph описали нову реальність війни дронів в Україні. За словами експертів, впровадження та стрімкий розвиток БпЛА призвели до кардинальних змін у тактиці піхоти, яка наразі несе переважну більшість втрат у такий спосіб, який досі є незвичним для світу.

