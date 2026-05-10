Технічно Юпітер не обертається навколо Сонця: Земля часто опинялася в такому самому положенні

Звична уява про Сонячну систему виявилася технічно неточною.

Коли Галілео Галілей вперше спостерігав супутники Юпітера 7 січня 1610 року за допомогою свого саморобного телескопа, він надав перші наявні у людства докази існування небесних тіл, які не оберталися навколо Землі.

Хоча для спостереження зоряного паралакса – останнього цвяха в труну старої птолемеївської моделі Сонячної системи, де Сонце і планети обертаються навколо Землі, – знадобилися століття, це відкриття показало, що принаймні деякі об’єкти в космосі не оберталися навколо Землі, припускаючи, що конкуруюча геліоцентрична модель може краще пояснювати будову космосу, пише IFL Science.

За іронією долі, ускладнюючи картину, пізніші відкриття продемонстрували, що сам Юпітер технічно взагалі не обертається навколо Сонця, а скоріше навколо точки за його межами.

З точки зору маси 99,86 відсотка Сонячної системи становить Сонце, а всі планети, карликові планети, супутники, комети та астероїди складають решту 0,14 відсотка. Але точно так само, як гравітація Землі притягує вас, ви чините крихітне тяжіння на Землю, і, незважаючи на мізерну масу планет порівняно із Сонцем, гравітація діє в обох напрямках. Через це планети і зірки не обертаються одна навколо одної, а навколо спільного центру, відомого як "барицентр".

Юпітер становить близько 70 відсотків маси Сонячної системи, якщо виключити Сонце, і цього достатньо для того, щоб барицентр системи Юпітер-Сонце знаходився за межами самого Сонця. Те саме стосується і дрібніших об’єктів, таких як планети, карликові планети та їхні супутники. Наприклад, жоден із п'яти супутників Плутона технічно не обертається навколо карликової планети, тоді як Земля і Місяць обертаються навколо барицентру, що знаходиться приблизно в 5 000 кілометрів від центру Землі.

"Юпітер набагато більший за Землю. Його маса в 318 разів більша. В результаті барицентр Юпітера і Сонця знаходиться не в центрі Сонця. Насправді він знаходиться прямо за межами поверхні Сонця! – пояснили в NASA. – Наша Сонячна система в цілому також має барицентр. Сонце, Земля і всі планети Сонячної системи обертаються навколо цього барицентру. Це центр мас усіх об'єктів Сонячної системи разом узятих".

Завдяки величезній масі Юпітера та іншого газового гіганта Сатурна барицентр Сонячної системи рідко знаходиться в центрі Сонця і часто взагалі виходить за його межі. Коротше кажучи, це не надто сильно вплине на ваше життя, але спрощена версія, якої вас навчали в школі про те, що кожна планета обертається навколо Сонця, технічно невірна.

Ми обертаємося навколо спільного барицентру, який іноді знаходиться всередині Сонця, але не завжди. А для Юпітера барицентр знаходиться прямо за межами поверхні Сонця. Коли ви настільки масивні, ви не обертаєтеся навколо самого Сонця.

