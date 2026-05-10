Найбільша артилерійська армія світу переходить на САУ наступного покоління, - ЗМІ

В Азії відбувається швидка мілітаризація потенційних агресорів.

Північна Корея масштабує виробництво самохідної гаубиці нового покоління "Чучхе-107", яка, як очікується, значно розширить бойові можливості її армії. Що показово, гармата має стандартний НАТОвський калібр 155-мм, який досі у КНДР не використовували. Заявлена дальність стрільби нової гаубиці складає понад 60 кілометрів.

Як пише Military Watch Magazine, Корейська народна армія протягом десятиліть мала найбільші у світі артилерійські сили – і це у форматі мирного часу. При цьому країна продовжувала активно виробляти та накопичувати відповідні боєприпаси у безпрецедентних масштабах. Зрештою саме ці запаси потім врятували Росію від поразки у війні з Україною.

Гаубицю "Чучхе-107" вперше показали ще ​​у 2018 році, однак з того часу вона зазнала численних виправлень і вдосконалень. Північнокорейське телебачення опублікувало сюжет про цю гармату, з якого стає зрозуміло, що гаубицю запустили у великосерійне виробницвтво.

Аналітики відзначають, що калібр 155 мм забезпечує дещо більшу дальність стрільби і потужність порохового заряду, порівняно з основним радянським калібром 152 мм. Крім того, з таким калібром простіше працювати на світових ринках через його більшу поширеність. А ще це забезпечує оперативну сумісність артилерії КНДР і Китаю, де також віднедавна почали робити ставку на цей калібр.

Разом з тим аналітики припускають, що перехід на "Чучхе-107" могла прискорити співпраця КНДР з Росією, в межах якої значні артилерійські запаси радянського зразка були відправлені на фронт в Україну. Втім, ймовірно, ще певний час артилерія калібру 152 мм залишатиметься важливою частиною арсеналу Північної Кореї.

Так само, вочевидь, Пхеньян ще тривалий час буде покладатися на далекобійні гаубиці калібру 170 мм, які добре себе зарекомендували у війні проти України.

Експерти припускають, що корейці продовжать удосконалювати свою нову гаубицю, отримуючи технологічну допомогу від Росії та Китаю.

Як писав УНІАН, після значних втрат на початковому етапі втручання КНДР у війну в Україні північнокорейські підрозділи навчилися швидко інтегрувати розвіддані безпілотників у роботу артилерії, а Пхеньян почав переглядати військову доктрину, роблячи ставку на малі групи, ШІ, РЕБ і автономні системи.

Також ми розповідали, що КНДР уже має достатньо ядерних боєголовок і міжконтинентальних ракет, аби прорвати американську ПРО та завдати обмеженого ядерного удару по США. Північна Корея стає дедалі впевненішою ядерною державою, маючи не лише ракети для ударів по США, а й великий арсенал ракет малої дальності для атак на союзників Вашингтона в Азії та бази на Гуамі.

