Росія вимагає від України те, чого не може захопити.

Подальший прогрес у мирних переговорах неможливий доти, доки Україна не виконає вимоги Кремля щодо виведення українських військ із Донецької та Луганської областей. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, якого цитує ТАСС.

"Поки [Україна] не зробить цей крок, можна проводити ще кілька раундів, десятки раундів [переговорів], але ми будемо на одному й тому ж місці, розумієте? Ось у чому справа", - заявив він.

При цьому Ушаков чомусь висловив упевненість, що Україна все ж обов'язково передумає і просто так віддасть Росії свою найбільш укріплену частину території.

"Вони знають в Україні, що це потрібно зробити і що вони це рано чи пізно все одно зроблять", - підкреслив помічник Путіна.

Як писав УНІАН, раніше про свій потенційний вихід із тристороннього переговорного формату щодо України заявили США. За словами держсекретаря Марко Рубіо, вони не хочуть витрачати час на те, що не приносить результату.

При цьому варто зазначити, що за весь другий термін Трампа його адміністрація ввела лише один значущий пакет санкцій проти РФ – заборону на купівлю нафти у компаній "Роснефть" і "Лукойл" восени минулого року. Та й ті потім були послаблені та компенсовані стрибком цін на нафту з вини самих же США. Ніякого іншого видимого тиску на Кремль США більше не чинили, але намагалися і намагаються тиснути на Україну.

