'Всім це набридло': менш мускулистий парад Путіна оголив його вразливість, - NYT

Менш демонстративний парад у Москві став ознакою зростаючої вразливості Кремля на тлі війни проти України та економічного тиску.

Скорочений парад Перемоги в Москві, який традиційно використовується Кремлем як демонстрація військової сили, цього року, за оцінками аналітиків, став маркером посилення вразливості влади Росії на тлі війни проти України, пише The New York Times.

За даними огляду, захід був суттєво менш масштабним: на Красній площі не показували звичні ракетні комплекси та бронетехніку, а основну частину параду склали пішохідні підрозділи, військові академії та учасники війни проти України.

Парад відбувався в умовах посилених заходів безпеки через загрозу українських ударів по території Росії. У матеріалі зазначається, що влада фактично була змушена посилити охорону через ризики атак безпілотників і ракет.

Відео дня

Водночас експерти наголошують, що сам формат заходу продемонстрував зміну балансу. Видання пише:

"Цього року парад підкреслив момент слабкості Путіна".

Також підкреслюється, що подібні зміни підсилюють відчуття втрати "ізольованості" російських міст від війни.

"Скорочений парад, що відбувся у найвищий момент російського календаря, посилив відчуття, що Москва та інші великі російські міста більше не можуть бути ізольовані від війни", – зазначає видання.

Війна вже всередині російської реальності

Аналітики пов’язують зміну характеру параду з загальною ситуацією в країні – від економічного тиску до проблем на фронті. Російська армія майже не просувається, що робить перспективу перемоги ще більш віддаленою, ніж будь-коли.

Також зазначається, що після років зростання російська економіка входить у фазу сповільнення та дефіциту бюджету.

"Усім це набридло"

За словаси старшої наукової співробітниці Центру Карнегі Росія–Євразія Тетяни Станової, настрої у Росії різко змінились. Експертка каже:

"З початку року відбувся певний зсув, який ми ще не повністю усвідомлюємо… всім це набридло".

Вона також пояснює, що посилення безпеки є прямим наслідком відчуття вразливості влади: "Усе, що відбувається сьогодні з точки зору безпеки, є наслідком того, що уряд почувається вразливим".

Парад як символ напруги, а не сили

Попри скорочення масштабу, президент Росії Володимир Путін все ж з’явився на заході та виступив із промовою, намагаючись пов’язати війну проти України з Другою світовою.

Втім, аналітики вважають, що цього року парад радше продемонстрував не силу, а зростаючу напругу всередині російської системи – як у військовому, так і в економічному вимірі.

Парад в Москві - останні новини

Раніше The Telegraph писав, що скромне святкування на Червоній площі стало ознакою того, що російська влада дедалі більше відчуває тиск, опиняється в ізоляції та не впевнена у своєму майбутньому

Путін спробував пояснити відсутність військової техніки на параді в Москві. За його словами, рішення не залучати техніку було прийнято не тільки з міркувань безпеки, а "щоб зосередити увагу на розгромі українських сил". Також він заявив, що війна нібито наближається до завершення.

Вас також можуть зацікавити новини: