Експорт українського пива також досі не повернувся до довоєнних показників, проте, як і виробництво, зростає від року до року.

Виробництво пива в Україні за 11 місяців 2024 року зросло на 4,9%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023-го. Про це повідомляє галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво"‎.

"Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5 об. %) за 11 місяців 2024 року склав - 129,8 млн. дал, та становить 104,9 % до аналогічного періоду 2023 року", - кажуть фахівці.

Водночас, довоєнного рівня виробництва ці показники досі не досягли. Якщо порівнювати з показниками 2021 року, виробництво пива в країні скоротились на 17,5%.

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Минулого року виробництво пива в країні також демонструвало позитивну динаміку - у 2023 році українські пивовари виготовили 133 млн дал пива, що на 7,8% більше, ніж роком раніше. Це може свідчити про поступове відновлення української пивної галузі, що постраждала від повномасштабної війни та порушення ланцюгів постачання і збуту.

Експорт українського пива також досі не повернувся до довоєнних показників, проте, як і виробництво, зростає від року до року.

Так, за даними Державної митної служби, за 11 місяців 2024 року Україна експортувала пива з солоду на 27,8 млн дол. (за весь 2023 рік цей показник складав 24,4 млн дол.). Для порівняння, у 2021 році ми експортували пива на 42,2 млн дол.

Водночас, імпорт відновився і навіть перевищив довоєнні показники: за січень-листопад в Україну було ввезено пива на 72,5 млн дол. (у 2021 році -71,7 млн дол.).

Харчові звички українців

Згідно з дослідженням ВООЗ, половина українців (50,5%) час від часу вживає пиво. Згідно з цими даними, кожен дорослий житель України вживає пиво в середньому 27 днів на рік, по 750 мл за один раз.

При цьому, відповідно до наведених даних, хоча б раз на місяць алкоголь вживали 62,7% українських чоловіків та 40,3% жінок.

Згідно з дослідженням Gradus Research Company, через повномасштабну російсько-українську війну практично половина громадян нашої країни (49%) змінили свої харчові звички. Через підвищення цін, стрес і атаки росіян, українці почали частіше вживати алкогольні напої. Про це повідомили 19% опитаних.

Ринок пива - цікаві новини

Раніше фахівці з’ясували, де в світі можна придбати найдешевше пиво. Як повідомляється, у В’єтнамі пінний напій обійдеться приблизно в 17 разів дешевше, ніж у Великобританії.

За словами спеціалістів, причиною цього є доступні місцеві інгредієнти та відносно дешева робоча сила, яка зайнята у виробництві популярного алкогольного напою.

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