Торік Україна збільшила обсяги експорту соняшникової олії на 12% - до 6,9 мільйона тонн, а виручку – на 24%, до 5,3 мільярда доларів.

Україна в 2020 році вдруге поспіль поставила рекорд з експорту соняшникової олії.

Читайте такожЗеленський схвалив зниження ПДВ на імпорт аграрної продукціїПро це повідомила прес-служба Національного наукового центру"Інститут аграрної економіки".

"У 2020 році експорт з України вдруге поспіль досяг рекордного показника – 6,9 мільйона тонн, тим самим на 12% перевищивши рекорд 2019 року в 6,1 мільйона тонн. Виручка від продажу соняшникової олії становила 5,3 мільярда доларів, що на 24% більше, ніж у попередньому році", - йдеться в повідомленні.

Найбільший попит на українську соняшникову олію традиційно спостерігався з боку Індії (25,1%). Близько 1/5 частки всіх поставок закупив Китай (19,3%).

Решта імпортерів української олії помітно їм поступилися: Нідерланди (9,2%), Іспанія (5,9%), Ірак (5,6%), Італія (5,0%), Польща (4,8%).

Сукупно ці країни імпортували приблизно 75% всіх українських поставок масла на зовнішні ринки.

Що цьому передувало

У 2020 році Україна оновила абсолютний рекорд за обсягами експорту курятини - 431 тисяча тонн, тоді як виручка від продажу продукції скоротилася.

Експорт агропродукції з України за підсумками 2020 року залишився майже на рівні попереднього року (22,2 мільярда доларів), а імпорт зріс на 14% (до 6,5 мільярда доларів).

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Автор: Ганна Нагорна