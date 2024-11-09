За словами глави Мінсільгоспу РФ, щоб наповнити картоплею полиці супермаркетів, влада планує організувати закупівлі з-за кордону.

За підсумками 2024 року врожай картоплі в Росії різко знизився, визнала на нараді в уряді глава Мінсільгоспу Оксана Лут. За її словами, в результаті збиральної кампанії було зібрано близько 7 млн тонн картоплі, пише The Moscow Times.

Зазначається, що це майже на 20% нижче за минулорічні збори, які, за оцінками Картопляного союзу, сягали 8,6 млн тонн. Зібраної картоплі, як випливає зі слів Лут, може не вистачити для забезпечення внутрішнього споживання, яке, за оцінками КС, становить 8 млн тонн. За словами глави Мінсільгоспу, щоб наповнити картоплею полиці супермаркетів, влада планує організувати закупівлі з-за кордону.

"Для додаткового забезпечення внутрішнього ринку картоплею та овочами відкритого ґрунту плануємо здійснювати своєчасні імпортні поставки з дружніх країн", - сказала Лут.

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Проблеми з урожаєм картоплі пов'язані з негодою, пояснює Андрій Красильников, виконавчий директор Картопляного союзу:

"Навесні аграрії зіткнулися з перезволоженням, заморозками, паводками на Уралі та в Сибіру, а влітку - з аномальною спекою".

Зазначається, що просіли всі ключові картопляні регіони: Брянська область зібрала на 500 тисяч тонн менше, Тульська - на 150 тисяч тонн, Нижегородська - на 120 тисяч тонн, Московська - на 100 тисяч тонн менше. Крім того, даються взнаки проблеми з поставками імпортного насіння, за деякими видами якого російські виробники овочів залежні майже тотально - 95%, за оцінками Красильникова.

Пробеми з продуктами в РФ

У Росії спостерігається різке зростання цін на вершкове масло. Москва намагається знайти нові маршрути поставок, щоб компенсувати ефект від західної ізоляції під час війни.

Раніше урядовці зустрілися з виробниками молочної продукції та досягли угоди про відстеження обсягів виробництва вершкового масла в спробі знизити ціни, які цьогоріч підскочили більш ніж на 25%.

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