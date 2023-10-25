Прогнозується, що в 2023 році експорт меду з України становитиме на 5-10% більше, аніж торік.

За підсумками 2022 року Україна посіла 2 місце серед держав-експортерів меду, які не є членами Євросоюзу, до країн ЄС.

Про це повідомляє український виробник меду Beehive. За попередніми прогнозами, у 2023 році загальна кількість експорту меду з України становитиме на 5-10% більше, аніж торік.

"Згідно з Eurostat та графіком асоціації F.E.E.D.M. (European Federation of Honey Packers and Distributors), імпорт меду в країни ЄС із країн, які не є членами ЄС, у 2022 становив 40%. При цьому - імпорт меду з України в країни ЄС в 2022 році становив 24%, посідаючи 2 місце серед країн-експортерів", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Ціни на мед в Україні

Наприкінці літа стало відомо, що за рік вартість меду зросла від 3 до 12% залежно від різновиду.

За підрахунками експертів, тоді вартість сезонного меду складала від 190 до 280 грн за літр.

У серпні середні ціни на сортові види меду були такими: акацієвий, 250 г - 103,30 грн (+4% відносно серпня 2022); гречаний, 250 г - 82,40 грн (+3%); липовий, 250 г - 82 грн (+12%); соняшниковий, 250 г - 49,60 грн (+11%); квітковий, 1 кг - 194,80 грн (+3%); мед з різнотрав’я, 1 кг - 199 грн (+3%).

Вас також можуть зацікавити новини: