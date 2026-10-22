Україна закуповуватиме зброю та боєприпаси через агентство НАТО, - FT

Домовленість була досягнута на тлі погіршення американо-українських відносин.

НАТО надасть Україні можливість купувати зброю, боєприпаси та військову техніку через своє централізоване закупівельне агентство.

Це дозволить українцям отримувати оборонні товари швидше та за нижчими цінами, пише газета Financial Times (FT).

"Це надає Україні більш структурований механізм для використання широкого спектру наших можливостей: досвіду у сфері закупівель, допоміжних послуг та доступу до вже існуючої промислової бази", – пояснила виданню Жаклін Борсбум, директорка з підтримки операцій в Агентстві НАТО з підтримки та закупівель.

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Журналісти видання наголосили, що ця домовленість була досягнута на тлі погіршення американо-українських відносин, яке сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про закупівлю російського дизельного палива.

Відносини України та США

Україна раніше висловлювала занепокоєння щодо перебоїв в обміні розвідданими та доступі до супутникової системи Starshield. Втім, президент України Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі в Осло у вівторок сторони домовилися врегулювати ці питання.

20 жовтня видання Bloomberg писало, що конфлікт між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським починає підривати здатність України до самооборони, оскільки ставить під загрозу постачання Україні зброї за програмою PURL.

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