США тиснуть на Україну, щоб отримати добрива з Білорусі, - Bloomberg

Йдеться про білоруський калій, який знаходиться під санкціями ЄС.

США тиснуть на Україну, щоб вона пом'якшила обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі, і переконують Київ вмовити європейські країни зробити те саме. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Калій – поживна речовина для ґрунту, яка використовується для підвищення врожайності. Добрива були основним джерелом валютних надходжень для Мінська до введення західних санкцій через політичні репресії та підтримку кремлівської агресії проти України.

Вашингтон стверджує, що скасування обмежень може допомогти створити певну дистанцію між Білоруссю та Росією і поліпшити відносини з Мінськом, повідомляють джерела.

Раніше цього року США вже скасували частину власних обмежень на ввезення добрив з Білорусі в рамках угоди, за якою режим Олександра Лукашенка звільнив сотні політичних в’язнів. Адміністрація Дональда Трампа прагне відновити відносини з цим авторитарним лідером, який є близьким союзником Володимира Путіна.

Однак без скасування європейських санкцій ефект від цього обмежений тим, що Білорусь не може використовувати свої традиційні маршрути доставки через термінали Балтійського моря і змушена покладатися на російські порти та залізниці. Такі країни, як Польща та Литва, до введення санкцій відігравали ключову роль у транзиті.

Тиск США на Європу

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на закритому засіданні правлячої партії минулого тижня заявив, що його країна та інші країни регіону починають відчувати тиск з боку США щодо транзиту калійних добрив.

У вівторок адміністрація президента Литви спробувала пом’якшити ці заяви, зазначивши, що тиску з боку США не було, а йшлося лише про теоретичні обговорення цього питання. У заяві наголошувалося, що Литва не планує скасовувати заборону на транзит з міркувань національної безпеки, а також тому, що це суперечило б санкціям ЄС.

Після того як у 2021 році США ввели санкції проти ключового постачальника "Білоруськалію", Мінськ перенаправив продаж калійних добрив через Росію, що посилило економічну залежність Лукашенка від Кремля.

Крок Вашингтона щодо скасування санкцій навряд чи послабить цей зв'язок, якщо ЄС не скасує свою заборону. Обмеження ЄС забороняють транспортування білоруського калійного добрива через Литву – колись ключовий експортний хаб для цього добрива – до морського порту Клайпеда.

Поки що немає жодних ознак того, що Євросоюз має намір пом'якшити свої обмеження щодо Білорусі. Тим часом, 19 травня Мінськ оголосив, що його збройні сили проведуть позапланові ядерні навчання разом із російськими союзниками.

Два місяці тому США зняли санкції з білоруських банків, мінфіну та "Білоруськалію", який є одним з найбільших світових постачальників калійної солі.

На поточному тижні адміністрація президента США Дональда Трампа знову продовжила дозвіл на продаж російської нафти строком на 30 днів.

