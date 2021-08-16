Українські виробники не поспішали знижувати ціни на рослинну олію, які впали на світовому ринку ще в липні.

У Міністерстві економіки очікують значного зниження цін в Україні на соняшникову олію "соціальних" сортів до кінця серпня.

Про це повідомила прес-служба міністерства за результатами наради з представниками ринку рослинної олії та центральними органами виконавчої влади.

Як підкреслили в міністерстві, українські виробники не поспішали знижувати ціни на олію слідом за світовими тенденціями.

"Індекс продовольчих цін Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) на олії наприкінці минулого місяця знизився на 10%. Але натомість вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату, на 13 серпня вона знизилася лише на 1,3% у порівнянні з початком місяця", – йдеться в повідомленні.

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Мінекономіки підкреслює, що індекс ФАО потребує коригування, оскільки базується на п’яти олійних культурах і високу питому вагу там складає пальмова олія. Але попри це існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту.

"Разом із ключовими гравцями ринку сторони домовилися про заходи, які дозволять здійснювати зважену цінову політику і дотримуватися високих стандартів соціально-відповідального бізнесу. За прогнозами виробників, це дозволить значно знизити вартість "соціальних" сортів олії до кінця місяця", – підкреслили в Мінекономіки.

В Україні ціни на рослинну олію і цукор за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в липні цього року соняшникова олія коштувала майже на 80% дорожче, ніж у липні 2020 року.

Автор: Ганна Нагорна