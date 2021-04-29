На сьогодні система заповнена даними про землю, воду, ліси, природні ресурси й т.ін. на 30%.

Прийнятий 28 квітня Верховною Радою закон про земельну децентралізацію, який передбачає передачу державних земель об'єднаним територіальним громадам і урізання повноважень Геокадастру, прискорить наповнення національної інфраструктури геопросторових даних.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко на презентації проекту Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД).

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Він зазначив, що сьогодні в систему вже внесено понад 1000 наборів даних різного типу (про землю, воду, ліси, природні ресурси, комунікації й т.ін.), що становить близько 30% інформації про територію України.

"Це тільки початок, але ми вже бачимо дуже позитивну динаміку наповнення. У зв'язку з історичним вчорашнім рішенням Верховної Ради - прийняттям законопроекту 2194, завдяки якому громади отримають реальну повноцінну децентралізацію і нові можливості управління ресурсами, приріст наповнення ніде збільшиться в рази в цьому році", - сказав Лещенко.

Міністр додав, що проект ще знаходиться в пілотній стадії, але, попри це, дані вже використовуються профільними відомствами. У травні Міністерство і Держгекадастр планують відкрити доступ до цих даних широкій громадськості на безплатній основі.

Земельна реформа в Україні

15 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні комплексний законопроект про дерегуляцію у сфері земельних відносин (№2194).

Документ вважається важливим для земельної реформи та повноцінного запуску ринку землі в Україні. Однак його остаточне прийняття сильно затрималося.

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

19 лютого 2021 року пройшла перша презентація проекту Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) для президента Володимира Зеленського. Глава держави зазначив, що цей проект сприятиме повній цифровізації всіх процесів і даних в країні.

НІГД - це система, яка об'єднує дані різного типу (про землю, воду, ліси, природні ресурси, інфраструктуру, комунікації) на єдиній картографічній основі та забезпечує користувачам можливість простого пошуку і безперешкодного доступу до будь-яких даних на національному, регіональному та місцевому рівнях.

25 лютого 2021 року в Мінагрополітики повідомили про те, що земельна реформа в Україні наближається до завершення.

28 квітня 2021 року Верховна Рада прийняла комплексний закон про дерегуляцію у сфері земельних відносин, який вносить зміни до Земельного Кодексу та містить понад 100 статей – зокрема, про передачу державних земель громадам та перегляд повноважень Державної служби з питань картографії, геодезії та кадастру.

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Автор: Ганна Нагорна