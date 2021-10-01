За останні три місяці в Україні зареєстровано 23 710 земельних угод.

В Україні з 1 липня 2021 року, коли був запущений ринок землі, продали ділянок загальною площею в 58 520 га.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.

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За інформацією Мінагрополітики, за останні три місяці в Україні зареєстровано 23 710 земельних угод.

Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5 093 нотаріуса.

Всього подано 5720 заяв.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.

2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

16 липня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нову вартість гектара землі.

Автор: Олена Коваленко