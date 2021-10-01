Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5 093 нотаріуса / фото ua.depositphotos.com
В Україні з 1 липня 2021 року, коли був запущений ринок землі, продали ділянок загальною площею в 58 520 га.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.
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За інформацією Мінагрополітики, за останні три місяці в Україні зареєстровано 23 710 земельних угод.
Заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5 093 нотаріуса.
Всього подано 5720 заяв.
Ринок землі в Україні: що необхідно знати
- 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.
- До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
- Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.
- Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.
- 2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.
- За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.
- 16 липня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив нову вартість гектара землі.