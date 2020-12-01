Виробництво виноматеріалів в Україні минулого року скоротилося в 2 рази, а експорт українського вина знизився майже в 6 разів.

Україна може втратити власний ринок винної продукції внаслідок експансії іноземних виробників.

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Про це йдеться у повідомленні Національного наукового центру"Інститут аграрної економіки".

Згідно з повідомленням, частка продажів через роздрібну мережу виробленого в Україні вина скоротилася торік до 52% проти 62% у 2017 році та 85% у 2005 році; коньячних виробів - до 65% проти 80% у 2017 році; ігристих і шампанських вин - до 60% в порівнянні з 75% у 2017 році.

На думку експертів, причинами цього послужило зменшення обсягів збору та переробки винограду на виноматеріали, обмежена купівельна спроможність, експансія товарів іноземного виробництва на ринку України. В результаті обсяг вироблених в Україні виноматеріалів у 2019 скоротився у 2 рази – до 9,9 тисячі декалітрів.

"Як наслідок, внутрішній ринок заповнюється імпортною виноробною продукцією. Так, за результатами проведеного вченими "Інституту аграрної економіки" дослідження, обсяг імпорту виноградного вина у 2019 році зріс до 55,7 тисячі тонн, тоді як експорт цього виду вітчизняної агропродукції впав торік майже в 6 разів - до 8,8 тисячі тонн проти 51,4 тисячі тонн у 2018 році. В результаті Україна має негативне зовнішньоторговельне сальдо - 135 мільйонів доларів США", - сказано в повідомленні.

Для вирішення ситуації, що склалася, експерти "Інституту аграрної економіки" рекомендують уряду фінансово підтримувати закладку молодих виноградників, розвивати гастрономічний і винний туризм, сприяти підтримці національних брендів "Вина України", "Коньяки України" та інше.

Що цьому передувало

Україна у 2019 році скоротила виробництво ігристих вин на 18% - до 2,67 мільйона дал, виробництво вин міцністю до 15% збільшилося на 4,5% - до 6,42 мільйона дал, а бренді, включаючи "Коньяк України", на 1,7% - до 2,3 мільйона декалітрів.

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Автор: Ганна Нагорна