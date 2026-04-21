50 вакансій на людину: агросектор України на межі катастрофи

Дефіцит механізаторів та водіїв становить понад 65%.

Агропромисловий сектор України критично важливий для надходження валютної виручки з-за кордону та наповнення бюджету. Водночас зараз український АПК увійшов у піке кадрової кризи, пише Kurkul.

Дефіцит працівників в галузі фіксували ще у 2021 році, проте зараз він перетворилося на структурний розрив, який неможливо закрити звичайним підвищенням зарплати.

За п’ять років показники змінилися наступним чином:

кількість вакансій на одну людину зросла з 14-16 до 48-52;

середній вік персоналу збільшився з 39 до 54 років;

дефіцит механізаторів та водіїв з позначки у 12% – вже перевищує 65%;

залученість жінок на "чоловічі" посади зросла з 2% до 25%.

Внаслідок вторгнення російських окупантів АПК України втратив до 60% найбільш продуктивних чоловіків віком від 25 до 45 років, переважна більшість яких зараз боронять країну. Бронювання наразі забезпечує тільки критично необхідний мінімум.

Разом з тим, низька народжуваність в нульових призвела до того, що молодих спеціалістів просто немає в необхідній кількості. Ті ж, хто володіють достатнім рівнем знань за спеціальностями інженерів та агрономів-технологів, перейшли у формат дистанційного консультування або виїхали.

Єдині шляхи виходу з ситуації для бізнесу – залучення дорослих працівників перед- або вже пенсійного віку та жінок і ставка на посилену механізацію процесів.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що вартість посівної кампанії через війну в Ірані вже зросла на 18% в порівнянні з минулорічною. Працювати собі в збиток аграрії навряд чи стануть, але таке здорожчання палива, добрив та насіння може спричинити істотне погіршення врожайності.

Згідно з дослідженням Reuters, загальне падіння виробництва продукції українського АПК цьогоріч може досягти 10%.

