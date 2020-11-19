За 8 місяців поточного року Україна продала в країни Європейського Союзу понад 30 тисяч тонн меду.

Україна за підсумками 8 місяців поточного року стала лідером з експорту меду до країн Європейського Союзу.

Про це з посиланням на дані Єврокомісії повідомила консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка на своїй сторінці в Facebook.

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"Обсяги поставок українського меду в ЄС за січень-серпень 2020 року зросли на 16% (проти такого ж періоду 2019-го), а з Китаю - скоротилися на 19%. Таким чином, Україна стала постачальником меду номер один в Європейський Союз", - зазначила експерт.

Зокрема, за звітний період Україна поставила в регіон 31,13 тис.тонн меду, що склало майже 30% всього імпорту ЄС.

Китай опустився на друге місце з обсягом поставок 23,39 тис.тонн.

Що цьому передувало

Україна за підсумками 2019 року збільшила експорт меду на 12,7% – до 55,6 тис.тонн, при загальному виробництві близько 110 тис. тонн.

У держбюджеті на 2020 рік закладено 4 мільярди гривень на підтримку сільгоспвиробників.

З цієї суми 1,2 мільярда гривень передбачено на програму компенсації кредитів, 1 мільярд гривень - на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання, 1 мільярд гривень - на підтримку тваринництва, а також по 400 мільйонів гривень - на садівництво та фермерство.

Станом на 22 жовтня 2020 року українські пасічники подали заявки на дотації на утримання бджіл на загальну суму 240 мільйонів гривень, що вдвічі більше, ніж очікував уряд.

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Автор: Ганна Нагорна