На думку віце-президента Української Асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко, реальна цифра близька до 12 мільйонів тонн.

Статистичні дані щодо врожаю картоплі в Україні, який щорічно перевищує 20 мільйонів тонн, не відповідають дійсності, а реальний урожай становить близько 60% від заявленого.

Читайте такожУкраїна має намір заборонити імпорт картоплі з РосіїТаку думку висловив віце-президент Української Асоціації виробників картоплі (УАПК) Сергій Рибалко в ході прес-конференції.

За його словами, статистичні дані про врожай картоплі у 21-22 мільйони тонн не змінюються протягом останніх десяти років, хоча реалії виробництва змінюються.

"За моїми спостереженнями, реальна цифра близька до 12 мільйонів тонн... більша частина врожаю викидається, віддається на корм худобі. Споживання картоплі в Україні становить близько 4 мільйонів тонн, виходячи з розрахунків Міністерства охорони здоров'я в 120 кілограмів картоплі на особу на рік, помножене на 34-36 мільйонів осіб, які постійно проживають на території країни", - сказав він.

Скільки імпортної картоплі на ринку

При цьому Рибалко зазначив, що Україна у 2020 році імпортувала з-за кордону близько 500 тисяч тонн картоплі, або чверть всього внутрішнього ринку.

Як підкреслила виконавчий директор УАПК Оксана Руженкова, статистику необхідно вивести з тіні, оскільки вона використовується при створенні державної програми підтримки картоплярства.

"П'ятирічний план розвитку галузі будувався саме на цій статистиці. Більш того, при створенні програми підтримки галузі не використовувалися багато даних про виробників картоплі та їх плани на будівництво заводів і переробних підприємств, про стан зрошення і так далі", - додала експерт.

Що цьому передувало

У 2020 році Україна почала імпортувати картоплю з Польщі та Нідерландів через нижчі ціни, при тому, що українські картоплесховища заповнені вітчизняною продукцією.

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Автор: Ганна Нагорна