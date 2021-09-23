Солодковершкове масло чи не найчастіше підробляють несумлінні виробники.

З початку року фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зафіксували майже 200 порушень, пов'язаних з обігом фальсифікованого вершкового масла, та вилучили 2,4 тонни продукції.

Про це повідомляється на сайті Держпродпотребслужби.

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"Солодковершкове масло є продуктом, який чи не найчастіше підробляється недобросовісними виробниками. Тому Держпродспоживслужба постійно контролює молочну продукцію, яка представлена в закладах громадського харчування і торгівлі, на наявність фальсифікату", – розповіла голова Служби Владислава Магалецька.

Всього з початку року фахівці провели 9,8 тисячі перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють обіг солодковершкової олії, і понад 2 тисячі перевірок підприємств торгівлі та громадського харчування на предмет виявлення фальсифікованих молочних продуктів.

З 871 відібраного зразка молочних продуктів в 45 випадках лабораторно виявлені жири немолочного походження.

Фальсифікати в Україні:

6 серпня 2021 року Держпродспоживслужба в Харківській області заявила про виявлення небезпечного сиру. У продукті виявили шкідливу добавку-стабілізатор. М'який сир був вироблений в Туреччині та експортувався в Україну з Польщі.

Раніше в Держпродспоживслужбі зазначили, що найчастіше в Україні підробляють молочні продукти, особливо вершкове масло.

Станом на 12 квітня 2021 року фахівці Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з початку поточного року провели близько 3 тис. перевірок якості, в ході яких вилучили з обігу понад 31 тонни фальсифікованих продуктів.

Автор: Ганна Нагорна