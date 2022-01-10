В Україні мають намір ввести податок на солодкі газовані напої.
Про це в Telegram заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги України Михайло Радуцький.
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"Перед Новим роком запропонував депутатам спільно з економічними експертами, дієтологами, педагогами, представниками батьківських організацій обговорити питання обмеження споживання солодких газованих напоїв. У багатьох країнах світу вже був введений так званий спеціальний податок "на цукор". Як результат, виробники знижують вміст цукру в напоях, а споживачі (особливо діти та підлітки) починають віддавати перевагу більш корисним продуктам", - зазначив Радуцький.
За словами Радуцького, у суспільства є розуміння, що вживання солодких газованих напоїв шкодить здоров'ю.
"Судячи з відгуків в соцмережах і коментарів у ЗМІ, моя пропозиція сприйнята досить позитивно. У суспільства є розуміння, що постійне вживання солодких газованих напоїв шкодить здоров'ю. І це дуже добре", - зазначив Радуцький.
За його словами, в контексті обговорення ініціативи експерти підіймають питання про те, як планується витрачати зібрані кошти.
"Моя позиція - левова частина "цукрового" акцизу має витрачатися на програми лікування і профілактики діабету (через збільшення фінансування НСЗУ), а також здорове харчування школярів. Завдяки акцизу ми зможемо, наприклад, профінансувати поставки в школи фермерського молока", - підкреслив Радуцький.
Акциз на газовану воду:
- Акциз на солодкі газовані напої — непрямий податок, що вводиться на безалкогольні напої з певним вмістом цукру.
- Введення акцизу передбачає збільшення податкового навантаження на виробництво солодких безалкогольних напоїв, у тому числі газованих.
- За аналогією з акцизами на тютюнові вироби при введенні такого податку декларується мета оздоровлення населення шляхом прогнозованого зменшення споживання солодких газованих напоїв. Як і будь-який податок, це додаткове джерело для поповнення державного бюджету.
- Перший у світі акциз на солодкі газовані напої був введений в Данії в 1930 році. Його скасували у 2013 році через заповнення данського ринку газованими напоями, виробленими в сусідній Німеччині та Швеції
- У США два Штати ввели акциз на солодкі газовані напої: Західна Вірджинія (1951) і Арканзас (1992). Введений акциз ніяк не дозволив зменшити кількість людей з надмірною вагою — Західна Вірджинія впевнено посідає 3-е місце в країні за кількістю людей з ожирінням (34,5 %), а Арканзас — 4-е (33,8 %).
- Після введення акцизу в Мексиці закрилися понад 30 000 традиційних магазинчиків, в яких під новий податок потрапило більше ніж 50% асортименту.
- У Замбії скасували податок на солодкі газовані напої, введений у 2001 р., через негативний вплив на економіку і негативні наслідки для споживачів з низьким і середнім рівнем доходів, який в сукупності з ПДВ збільшив вартість газованих напоїв на 25%.