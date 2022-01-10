За словами Радуцького, у суспільства є розуміння, що вживання солодких газованих напоїв шкодить здоров'ю.

В Україні мають намір ввести податок на солодкі газовані напої.

Про це в Telegram заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги України Михайло Радуцький.

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"Перед Новим роком запропонував депутатам спільно з економічними експертами, дієтологами, педагогами, представниками батьківських організацій обговорити питання обмеження споживання солодких газованих напоїв. У багатьох країнах світу вже був введений так званий спеціальний податок "на цукор". Як результат, виробники знижують вміст цукру в напоях, а споживачі (особливо діти та підлітки) починають віддавати перевагу більш корисним продуктам", - зазначив Радуцький.

За словами Радуцького, у суспільства є розуміння, що вживання солодких газованих напоїв шкодить здоров'ю.

"Судячи з відгуків в соцмережах і коментарів у ЗМІ, моя пропозиція сприйнята досить позитивно. У суспільства є розуміння, що постійне вживання солодких газованих напоїв шкодить здоров'ю. І це дуже добре", - зазначив Радуцький.

За його словами, в контексті обговорення ініціативи експерти підіймають питання про те, як планується витрачати зібрані кошти.

"Моя позиція - левова частина "цукрового" акцизу має витрачатися на програми лікування і профілактики діабету (через збільшення фінансування НСЗУ), а також здорове харчування школярів. Завдяки акцизу ми зможемо, наприклад, профінансувати поставки в школи фермерського молока", - підкреслив Радуцький.

Акциз на газовану воду: