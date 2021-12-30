Однаковий набір продуктів виявився дорожчим в Україні, ніж у Польщі.

У Польщі продукти харчування коштують дешевше, ніж в українських супермаркетах.

Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, повідомляє "Обозреватель".

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Однаковий набір продуктів виявився дорожчим в Україні, ніж у Польщі. За основу розрахунку були взяті ціни, представлені на офіційних сайтах мережі супермаркетів в обох країнах.

"Ми взяли 24 продукти харчування, які входять в соціальний пакет для українців і порахували, скільки такий набір буде коштувати в Польщі", – зазначив експерт.

Економіст уточнив, що хліб, молоко, м'ясо птиці, цукор, соняшникова олія в Польщі виявилися дешевшими, ніж в Україні. Що стосується яблук, то в Польщі їх продають на 50% дешевше, ніж в українських супермаркетах.

При цьому, економіст зазначив, що жителі Польщі витрачають на продукти в середньому 12% свого сімейного доходу, а українці – 46%.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають вдвічі дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

Українська олія в Чехії та Німеччині:

У Чехії олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 грн. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 грн.

Станом на серпень 2021 року соняшникова олія у німецьких магазинах коштувала дешевше, ніж в Україні.

Ціни на молоко:

Станом на 14 грудня 2021 року в Україні ціни на молоко були одними з найвищих у Європі. Дорожче цей продукт коштував тільки на Кіпрі та Мальті.