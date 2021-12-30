У Польщі продукти харчування коштують дешевше, ніж в українських супермаркетах.
Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, повідомляє "Обозреватель".
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Однаковий набір продуктів виявився дорожчим в Україні, ніж у Польщі. За основу розрахунку були взяті ціни, представлені на офіційних сайтах мережі супермаркетів в обох країнах.
"Ми взяли 24 продукти харчування, які входять в соціальний пакет для українців і порахували, скільки такий набір буде коштувати в Польщі", – зазначив експерт.
Економіст уточнив, що хліб, молоко, м'ясо птиці, цукор, соняшникова олія в Польщі виявилися дешевшими, ніж в Україні. Що стосується яблук, то в Польщі їх продають на 50% дешевше, ніж в українських супермаркетах.
При цьому, економіст зазначив, що жителі Польщі витрачають на продукти в середньому 12% свого сімейного доходу, а українці – 46%.
Ціни на соняшникову олію в Україні:
- Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.
- 20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають вдвічі дешевше.
- 30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.
Українська олія в Чехії та Німеччині:
У Чехії олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 грн. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 грн.
Станом на серпень 2021 року соняшникова олія у німецьких магазинах коштувала дешевше, ніж в Україні.
Ціни на молоко:
Станом на 14 грудня 2021 року в Україні ціни на молоко були одними з найвищих у Європі. Дорожче цей продукт коштував тільки на Кіпрі та Мальті.