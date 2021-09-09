Речовина у складі енергетичного напою може викликати розлади шлунку, алергію та інші негативні наслідки.

На Київщині з магазинів та супермаркетів вилучають з продажу відомий енергетичний напій, який виявився небезпечним. У складі енергетику знайшли канцерогенний газ, який там не мав знаходитися.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області.

Прес-служба установи отримала інформаційне повідомлення від Системи швидкого реагування про харчові продукти. У ньому йшлося про виявлення несанкціонованої речовини у сировині, яка використовувалась при виготовленні енергетичних напоїв.

Мова йде про оксид етилену, який знайшли у продукції від виробника Hell Energy Magyaroszag Kft. Напої експортує в Україну ТОВ "ХЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ДРІНКС", повідомили у Держпродспоживслужбі.

"Попереджаємо операторів ринку про виконання обов’язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів", - додали у відомстві.

Читайте такожРекордний урожай на підході: що буде з цінами на продуктиЯк відомо, оксид етилену є небезпечним канцерогенним газом, який викликає багато негативних наслідків. Так, ця речовина може спричини алергію, розлади у роботі шлунка, головні болі, реакції на шкірі та інші проблеми зі здоров'ям.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на полицях українських магазинів виявили небезпечний імпортний сир, у якому була шкідлива добавку-стабілізатор. Окрім цього, до країни завозили морозиво з отруйною речовиною, яка використовується для стерилізації медичного обладнання.

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Автор: Поліна Кузенко