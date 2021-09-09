На Київщині з магазинів та супермаркетів вилучають з продажу відомий енергетичний напій, який виявився небезпечним. У складі енергетику знайшли канцерогенний газ, який там не мав знаходитися.
Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області.
Прес-служба установи отримала інформаційне повідомлення від Системи швидкого реагування про харчові продукти. У ньому йшлося про виявлення несанкціонованої речовини у сировині, яка використовувалась при виготовленні енергетичних напоїв.
Мова йде про оксид етилену, який знайшли у продукції від виробника Hell Energy Magyaroszag Kft. Напої експортує в Україну ТОВ "ХЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ДРІНКС", повідомили у Держпродспоживслужбі.
"Попереджаємо операторів ринку про виконання обов’язку, передбаченого частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а саме: негайного вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів", - додали у відомстві.
Читайте такожРекордний урожай на підході: що буде з цінами на продуктиЯк відомо, оксид етилену є небезпечним канцерогенним газом, який викликає багато негативних наслідків. Так, ця речовина може спричини алергію, розлади у роботі шлунка, головні болі, реакції на шкірі та інші проблеми зі здоров'ям.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на полицях українських магазинів виявили небезпечний імпортний сир, у якому була шкідлива добавку-стабілізатор. Окрім цього, до країни завозили морозиво з отруйною речовиною, яка використовується для стерилізації медичного обладнання.
Також Вас можуть зацікавити новини:
- Дешевше за сірники: на Херсонщині аграрії за копійки продають урожай кавунів (відео)
- Гречка продовжить дорожчати: чому ростуть ціни на улюблену крупу українців
- В Україні змінилися ціни на продукти: що подорожчало, а що впало в ціні
- Над Херсонщиною з літаків розкидають вакцину від сказу
- Ціни на цукор та соняшникову олію за рік злетіли майже вдвічі - Держстат