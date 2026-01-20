Україна почне експортувати м’ясо до нової країни: який ринок відкрили

На експорт підуть вітчизняні яловичина, баранина та птиця.

Україна розширює перелік експортних ринків серед африканських країн і почне постачати м’ясну продукцію до Республіки Кот-д’Івуар. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Ветеринарні сертифікати щодо поставок української яловичини, баранини та м’яса птиці на цей ринок погоджені. Тож Україна зможе експортувати свіже, заморожене чи перероблене м’ясо, а також продукти з нього, до Кот-д’Івуару.

Розширення географії експорту вітчизняної продукції дозволить українським виробникам і постачальникам диверсифікувати ризики та знайти нові ринки для збуту.

М’ясний експорт з України в 2026 році вже зіткнувся з новими викликами. Так, раніше Україна втратила одного з ключових покупців курятини. Йдеться про Ірак, який вирішив повністю відмовитися від закупівель м’яса птиці з-за кордону, аби підтримати власних виробників.

Заборона вступила в дію з 15 січня. До цього Ірак з долею у 8% входив до трійки основних покупців курячого м’яса з України. В світовому масштабі ця країна стала 9-ою за загальним обсягом імпорту м’яса птиці з показником у 808 млн доларів. Про це свідчать дані за 2024 рік.

Щодо курячих яєць, то за минулий рік Україні вдалося значно покращити показники експорту цієї продукції. На продажі яєць за кордон українські виробники заробили 205,8 млн доларів, що у 2,8 раза більше, ніж у 2024 році. Найактивніше купляли поживний білком продукт з України іспанці, британці та чехи.

