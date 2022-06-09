Станом на 7 червня Росія вкрала української пшениці на суму 100 мільйонів доларів.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано закликав усі країни світу не купувати у Росії зерно, яке країна-агресор вивозить з України.

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми закликаємо всі країни світу не купувати у Росії зерно, викрадене в Україні, Ми закликаємо їх з'ясовувати походження зерна", - заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС.

За інформацією зовнішньополітичної служби ЄС, Росія намагалася продати партію вкраденого зерна Єгипту, проте Єгипет відмовився від угоди.

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен оголосила, що ЄК зараз створює сухопутні зелені лінії для прискореного вивезення з України через Польщу, Словаччину і Румунію понад 20 млн тонн зерна. За її словами, таким чином Євросоюз "спрощує експорт з України", який дозволить Києву закуповувати необхідні товари.

"Ми закликаємо всіх партнерів не обмежувати торгівлю сільськогосподарською продукцією. Будь-які торговельні обмеження абсолютно неприйнятні ні в наших країнах - членах, ні в усьому світі", - сказала вона.

Крадіжка зерна з України:

За інформацією українських чиновників, станом на 7 червня Росія вкрала близько 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами, які в тому числі знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" як такі, що підозрюються у перевезенні краденого зерна.

Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, поки вони не знаходяться в морі, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час ведуть дипломатичні контакти для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запросили на переговори Туреччини та РФ з вивезення зерна через Чорне море. Зустріч має відбутися в Анкарі 8 червня.

Глава держави припустив, що Туреччина зустрічається з росіянами, зокрема, щоб РФ гарантувала Анкарі, що з їх кораблями нічого не станеться. Також глава держави зазначив, що влада відкинула пропозицію Білорусі, яка дозволила запускати росіянам ракети зі своєї території, відправити продукцію через сусідню країну.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

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