Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Росія краде, вивозить і продає українське зерно інші країни, зокрема, до Туреччини.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Насправді до Туреччини воно заходить за зовсім іншими документами, де показується, що це вивезення з території РФ, що зерно належить якійсь російській компанії. Тобто у нас зараз ситуація, коли є, як мінімум, три злочини: перше — крадіжка, друге — незаконне користування нашими закритими портами, третє — вивезення цього зерна за підробленими документами, оскільки на турецький ринок за документами з Херсона або з території окупованого Криму воно ніколи б не зайшло", - заявив посол.

Він також зазначив, що Туреччина працює в тісному контакті з МЗС і Мінторгівлі.

"Ми, звичайно, в тісному контакті з Міністерством закордонних справ і з їх Міністерством торгівлі. Всі нас запевняють, що допоможуть, щоб не допустити таких продажів", - заявив Боднар.

За його словами, Мін'юсту було запропоновано підключитися до ситуації та порушити кримінальні справи щодо причетних до торгівлі вкраденим зерном.

"Вся проблема в тому, що ми маємо почати юридичні процедури. Ми запропонували зараз офісу генерального прокурора і нашому Мін'юсту включитися в цю справу, порушити кримінальну справу, внести причетних осіб... зробити запит на те, щоб їх або доставили в Україну, або надали можливість допитати, і з цього почати юридичні процедури, щоб покарати винних у скоєнні цих злочинів. Крім заяв, ми починаємо діяти в юридичній площині, і це найголовніше", - зазначив посол.

Крадіжка зерна з України:

За інформацією українських чиновників, станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами, які в тому числі знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" та "Михаил Ненашев як підозрюють у перевезенні краденого зерна.

Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію та різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про задіяні суди. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, поки вони не знаходяться в морі, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави. При цьому турецькі представники вже деякий час ведуть дипломатичні контакти для формування спеціального механізму, який забезпечить безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запросили на переговори Туреччини і РФ з вивезення зерна через Чорне море. Зустріч має відбутися в Анкарі 8 червня.

Глава держави припустив, що Туреччина зустрічається з росіянами, зокрема, щоб РФ гарантувала Анкарі, що з їх кораблями нічого не станеться. Також глава держави зазначив, що влада відкинула пропозицію Білорусі, яка дозволила запускати росіянам ракети зі своєї території, відправити продукцію через сусідню країну.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія. Попри пропаганду Кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

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