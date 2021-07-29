Президент підписав закон про скасування зниженої ставки ПДВ на ряд сільськогосподарської продукції.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення ставки податок на додану вартість (ПДВ) у 20% для деяких видів сільськогосподарської продукції, яку раніше в Україні знизили до 14%.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Читайте такожКартопля гниє на полях: експерти розповіли, що буде з цінами

Відзначається, що це зменшить ризики підвищення цін на продукти харчування, а також створить рівні умови сплати ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.

"Закон відновлює 20-відсоткову ставку податку на додану вартість при ввезенні на територію України великої рогатої худоби, свиней і овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур, цукрових буряків", - йдеться в повідомленні.

Водночас знижена 14-відсоткова ставка ПДВ діятиме для зернових, які йдуть на експорт і які найчастіше фігурують у податкових "скрутках", - тобто за постачання яких держава повертає постачальникам цей податок. Серед них - пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, соєві боби, ріпак та соняшник.

Документ набирає чинності з наступного дня після опублікування і застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування закону.

Зниження ставки ПДВ: що необхідно знати

22 лютого президент Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом закон про зниження ставки ПДВ з 20% до 14% на операції з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

Право на знижену процентну ставку ПДВ отримали такі види продукції: Велика рогата худоба, свині, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, ріпаку, насіння соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур, цукровий буряк та ін.

При цьому бізнес-спільнота зазначала, що до цього переліку не повинно було потрапити молоко-сировина. Також це викликало шквал невдоволення в переробній галузі, оскільки підприємства купували сировину за зниженою ставкою, а при подальшій реалізації виробленої продукції повинні були доплачувати з власної кишені різницю ПДВ.

Автор: Ганна Нагорна