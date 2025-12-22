Таким чином 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину держава.

Відтепер українці зі статусом учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути кошти за страхування авто онлайн.

Пресслужба "Дії" повідомила, що 50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину - держава.

"Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення компенсації максимально простим та швидким", - ідеться в повідомлені.

Водій можете подати заявку, якщо:

має посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку "Дія";

договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги;

об’єм двигуна авто – до 2500 см³ (або електро до 100 кВт);

авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).

Як отримати компенсацію у "Дії"

Для отримання компенсації треба оновити "Дію" і зайти в застосунок → Сервіси → Ветеран PRO. Обрати Компенсація автоцивілки. Зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично). Вибрати "Дія.Картку" для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).

Автоцивілка в Україні – останні новини

У квітні 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про компенсацію витрат за "автоцивілку" для ветеранів та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни.

У червні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який на 50% зменшує вартість "автоцивілки" для ветеранів та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Знижка діятиме з 1 січня 2025 року – на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

