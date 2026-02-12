В Росії різко зросли продажі ввезених із Китаю західних машин, - Reuters

Минулого року в РФ було зареєстровано майже 47 000 нових автомобілів BMW, Mercedes та Volkswagen Group.

Десятки тисяч автомобілів експортуються з Китаю до Росії за "сірими" схемами. Таким чином, Москва обходить санкції Заходу, а автовиробники - зобов’язання залишити російський ринок.

Агенство Reuters пише, що імпорт із Китаю становить дедалі більшу частку всіх автомобілів західних та японських брендів, зареєстрованих у Росії. Кількість таких машин зросла більш ніж удвічі з 2023 року.

Зазначається, що минулого року в Росії було придбано близько 30 000 автомобілів Toyota, з них майже 24 000 вироблені в Китаї. Протягом того ж періоду було продано майже 7000 автомобілів Mazda – майже всі вони були вироблені в Китаї.

Варто сказати, що гібриди таких брендів, як Toyota, входять до числа найпопулярніших японських моделей у РФ. Росіяни цінують ці автомобілі за надійність та практичність.

Німецькі автомобілі також користуються попитом в Росії. Минулого року в Росії зареєстрували майже 47 000 нових автомобілів BMW, Mercedes та Volkswagen Group, включно з брендами Audi, Porsche та Skoda.

Понад 20 000 цих автомобілів були виготовлені в Китаї. Решта машин була вироблена в Європі, але багато з них, ймовірно, проходили через Китай на шляху до РФ.

Десятки вантажних документів, проаналізованих Reuters, показали приклади імпорту німецьких люксових позашляховиків до Росії через Китай, зокрема автомобілів Mercedes GLC 300 та BMW X1 xDrive25i.

"‎Беручи до уваги обсяги торгівлі між Росією та Китаєм, які значно зросли останніми роками в автомобільному секторі, очевидно, що багато автомобілів, імпортованих до Китаю з Німеччини, зрештою опиняються в Росії"‎, – говорить аналітик Феліпе Муньос, який очолює платформу Car Industry Analysis.

Як Росія обходить санкції – останні новини

Видання The Times розкрило схему ввезення елітних авто в Росії. Видання простежило маршрут нового Range Rover, який виготовили в Соліхаллі. Як виявилося, машини доставили на стоянку на кордоні між Грузією та РФ. У колоні були Mercedes G-Wagon, BMW, Porsche та навіть Lamborghini. Після тимчасового залишення на стоянці їх пересунули на кілька сотень метрів до прикордонного пункту, а звідки автомобілі перетнули російський кордон.

Ще раніше фахівці з’ясували, що станом на 2024 рік британські автовиробники продовжували продавати в Росію розкішні автомобілі на сотні мільйонів фунтів стерлінгів.

