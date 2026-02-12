Я не кваплюся сідати за стіл із злочинцем Путіним, - президент Польщі

При цьому, Навроцький додав, що він готовий це зробити, якщо цього вимагатимуть інтереси Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький відповів, чи готовий сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє Polskie Radio для України.

Навроцький зазначив, що йому задавали це питання під час виборчої кампанії:

"Особисто я переслідуваний Владіміром Путіним та Російською Федерацією, тому я не кваплюся сідати за стіл із злочинцем Путіним та з представником режиму Лукашенком", - сказав президент Польщі.

Водночас, він додав, що якщо цього вимагатимуть інтереси польської держави, як президент Польщі він до цього готовий.

"Я відповів, що сяду з будь-ким за стіл, якщо цього вимагатимуть інтереси Республіки Польща", - заявив він.

Він зауважив, що Росія входить до складу керівного органу Організації Об'єднаних Націй та задав риторичне питання, чи треба через це Польщі вийти з неї:

"Нагадаю, що в Організації Об'єднаних Націй Росія також входить до складу її керівного органу. Чи означає це, що ми повинні вийти з Організації Об'єднаних Націй?".

Раніше УНІАН повідомляв, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Польща та Прибалтика нібито "бояться Росію і демонізують її", що є "великою помилкою". Пєсков зазначив, що у Росії з Польщею "великі проблеми". За його словами, всі, хто приходить до влади в цих країнах, "починають просто люто ненавидіти Росію і росіян".

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але в Європі або Америці, але не в Росії і не в Білорусі. Так він відреагував на заяви Кремля про те, щоб на переговори з Путіним приїжджали до столиці РФ. Президент України зазначив, що зрозумів з цих заяв, що це стосувалося не представників України, а саме його. Зеленський пояснив, що відкидає Білорусь, бо вона є союзником в наступі на Україну в 2022 році.

