Україною прокотилася хвиля аварійних відключень: де вже не діють графіки

На Харківщині, попри аварійні відключення, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

У трьох областях України та в одному з районів Києва запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Зокрема, аварійні відключення запроваджено на частині території Сумщині. Як повідомляє Сумиобленерго, графіки відключень тимчасово не діятимуть на території Шосткинсткого, Конотопського, Роменського районів, а також на території Ямпільської та Середино-Будської громади. Про причину запровадження обмежень енергетики не повідомили.

Крім цього аварійні відключення вчергове запроваджено на Харківщині. Харківобленерго зазначає, що це необхідно для стабілізації ситуації в енергомережі. Водночас у компанії додають, що одночасно діятиме графік погодинних відключень.

Без стабільних графіків відключень світла тимчасово залишилася і Дніпропетровщина, що стала однією з цілей чергової атаки РФ. Як повідомляє ДТЕК "Дніпровські електромережі", за наказом "Укренерго", у Дніпрі та області запроваджено екстрені відключення.

Аварійні відключення дісталися після нічної атаки РФ і до столиці. За інформацією ДТЕК "Київські електромережі", графіки відключень тимчасово не діють для мешканців Деснянського району Києва.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 12 лютого РФ масовано атакувала низку українських міст дронами та ракетами. Зокрема росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого в одному з районів зафіксовано влучання в приватний будинок.

У Дніпрі також пролунала серія вибухів, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа. Серед цілей ворожих дронів та ракет традиційно була енергетика.

Також ворог атакував Одесу, залишивши місто частково без води.

