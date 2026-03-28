Радикальна зміна зовнішності: новий BMW M5 помітили на дорозі (відео)

Седан проходить випробування на легендарному німецькому треку Нюрбургринг.

В мережу потрапило відео оновленого BMW M5 2027 року. Преміальний седан очікують оновлення як у дизайні кузова, так і в салоні. Про це повідомляє Motor1.

Тестовий седан покритий камуфляжною плівкою, але деякі елементи дизайну все ж помітні. Зокрема, передня частина моделі нагадує електрокари серії Neue Klasse.

Великі "ніздрі" зникли, поступившись місцем новій решітці, яка плавно поєднується з фарами. Щось подібне раніше вже можна було побачити на новому електричному iX3. Водночас M5 2027 року отримав "агресивний" передній бампер з безліччю повітрозабірників.

Задні ліхтарі виглядають більш витонченими, ніж у поточного M5. Однак це може бути тимчасовим рішенням – пізніші варіанти можуть виглядати інакше.

За словами фахівців Motor1, ще ніколи в історії M5 спортивний седан не отримував настільки радикального оновлення в рамках одного покоління. Експерти зазначають, що завдяки новому зовнішньому вигляду та повністю переробленій панелі приладів він справлятиме враження моделі наступного покоління.

Neue Klasse – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що всі нові моделі BMW дотримуватимуться стилістики, яка отримала назву Neue Klasse.

Електромобілі та автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння матимуть різні пропорції та елементи салону, проте, як кажуть у BMW, "загальне враження та відчуття від них залишаться схожими".

Нагадаємо, у 2025-му у виданні Top Gear визначили найкращий автомобіль року – ним виявився новий електричний кросовер BMW iX3, який став першою моделлю сімейства Neue Klasse.

