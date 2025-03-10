Рейтинг моделей очолює легендарна "‎копійка"‎ – автомобіль ВАЗ 2101.

У 2024 році українці вибракували рекордну кількість транспортних засобів – 33,5 тисячі одиниць. Про це з посиланням на дані Головного сервісного центру МВС повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Для порівняння, у позаминулому році було списано 20,7 тисячі транспортних засобів, а у 2022-му цей показник склав лише 12,8 тисячі одиниць.

Серед іншого на утилізацію відправили:

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легковики – 24 885 одиниць;

вантажні авто – 5 568;

автобуси – 953;

мотоцикли – 909;

причепи – 525 шт.

Найбільше заяв на вибракування було подано у Київській області – 2 884. Одразу за нею йде столиця - 2 707, а третє місце займає Дніпропетровська область - 2 537.

Якщо казати про моделі, то тут лідером стала легендарна "‎копійка"‎ – автомобіль ВАЗ 2101. Всього в минулому році було зареєстровано 1 666 вибракувань цього авто.

Зазначимо, що ВАЗ 2101 почали виробляти ще у далекому 1970 році. Середній вік екземплярів, які ще знаходяться на ходу, складає 45 років.

На другому місці за кількістю поповнень баз приймання металолому знаходиться ВАЗ 2106 - 1 645 одиниць, а на третьому – ВАЗ-2107 - 1 278. Також до п’ятірки доволі очікувано потрапили ВАЗ-2109 і ВАЗ-2105.

Загалом середній вік вибракуваних легкових машин склав 30 років. У випадку з вантажівками показник складає 29 років.

Новини українського авторинку

У минулому місяці автопарк України поповнили 4488 одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Як серед нових, так і серед уживаних авто найбільшим попитом користувались кросовери. Лідером серед нових машин виявився BYD Song Plus, тоді як серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів на першій позиції опинилась Tesla Model Y.

А ще раніше стало відомо, що у січні український автопарк поповнили 4305 автомобілів з дизельними двигунами. Серед нових машин найбільшим попитом користувався Renault Duster.

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