Незважаючи на зниження на 6,6% порівняно з минулим роком, японський гігант Toyota зберіг своє лідерство на автомобільному ринку, зайнявши 10,8% від усіх світових продажів. Про це повідомляє Focus2Move.
Майже всі топові бренди продемонстрували зниження у порівнянні з показниками минулого року. Винятком став китайський Geely (+26,5%), який зараз посів десяту позицію.
Серед європейських брендів найбільш популярним виявився Volkswagen, однак його відставання від лідера вражає. Якщо Toyota продала 706 544 машин, то німецький автогігант – лише 395 777.
На третьому місці знаходиться ще один "японець" – Honda. Показники цього бренду досягли майже 278 тис одиниць. Серед американських брендів найбільш популярним виявився Ford.
Десятка найпопулярніших автобрендів:
- Toyota – 706 544 (-6,6%);
- Volkswagen – 395 777 (-4,3%);
- Honda – 277 991 (-22,5%);
- Ford – 270 437 (-5,4%);
- Hyundai – 263 208 (-9,8%);
- Nissan – 226 543 (-14,1%);
- Kia – 219 302 (-3,7%);
- Chevrolet – 213 008 (-5,5%);
- BYD – 208 713 (-4,7%);
- Geely – 190 557 (+26,5%).
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Нагадаємо, раніше вітчизняні фахівці з’ясували, що у минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тисячі гібридних легковиків (HEV i PHEV). Якщо казати про нові авто, то абсолютними переможцями стали японські бренди, а саме – Toyota та Nissan.
Також стало відомо, що в лютому українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Особливою популярністю користувались моделі BYD Song Plus, Zeekr 7X та Zeekr 001.