Серед європейських брендів найбільш популярним виявився Volkswagen.

Незважаючи на зниження на 6,6% порівняно з минулим роком, японський гігант Toyota зберіг своє лідерство на автомобільному ринку, зайнявши 10,8% від усіх світових продажів. Про це повідомляє Focus2Move.

Майже всі топові бренди продемонстрували зниження у порівнянні з показниками минулого року. Винятком став китайський Geely (+26,5%), який зараз посів десяту позицію.

Серед європейських брендів найбільш популярним виявився Volkswagen, однак його відставання від лідера вражає. Якщо Toyota продала 706 544 машин, то німецький автогігант – ‎лише‎ 395 777.

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На третьому місці знаходиться ще один "японець" – Honda. Показники цього бренду досягли майже 278 тис одиниць. Серед американських брендів найбільш популярним виявився Ford.

Десятка найпопулярніших автобрендів:

Toyota – 706 544 (-6,6%);

Volkswagen – 395 777 (-4,3%);

Honda – 277 991 (-22,5%);

Ford – 270 437 (-5,4%);

Hyundai – 263 208 (-9,8%);

Nissan – 226 543 (-14,1%);

Kia – 219 302 (-3,7%);

Chevrolet – 213 008 (-5,5%);

BYD – 208 713 (-4,7%);

Geely – 190 557 (+26,5%).

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Нагадаємо, раніше вітчизняні фахівці з’ясували, що у минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тисячі гібридних легковиків (HEV i PHEV). Якщо казати про нові авто, то абсолютними переможцями стали японські бренди, а саме – Toyota та Nissan.

Також стало відомо, що в лютому українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Особливою популярністю користувались моделі BYD Song Plus, Zeekr 7X та Zeekr 001.

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