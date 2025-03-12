Абсолютна більшість легкових авто китайського походження – це електромобілі.

У минулому місяці українці придбали 900 легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, якщо порівнювати з лютим минулого року. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

Зі всієї кількості 690 одиниць складають нові авто, тоді як 210 – вживані. Абсолютна більшість (83%) легкових авто китайського походження – це електромобілі.

Якщо говорити про нові авто, то найбільшою популярністю користувались кросовери. На першій позиції доволі передбачувано опинився BYD Song Plus.

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Зазначимо, що останній також є найпопулярнішим в Україні електромобілем, якщо казати про нові авто.

ТОП-5 найпопулярніших нових електромобілів лютого:

BYD Song Plus – 116 одиниць;

Zeekr 7X – 65;

Volkswagen ID.4 – 55;

Zeekr 001 – 46;

Volkswagen ID. UNYX – 45.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в країні вживаних електричних авто:

Zeekr 001 – 32 одиниці;

Zeekr 7X – 18;

Volkswagen ID.4 – 14;

Tesla Model 3 – 13;

Honda M-NV – 10.

Новинки китайського автопрому

Нещодавно у Китаї стартували продажі електричного кросовера Leapmotor B10. Автомобіль може похвалитися лідарним автопілотом на чипі Qualcomm Snapdragon 8650.

Ціни на новий автомобіль для китайського ринку починаються від 15 120 доларів. Лише за першу годину прийому попередніх замовлень Leapmotor B10 отримав понад 15 тис заявок.

А в минулому році китайці вивели на ринок розкішний седан Hongqi Guoli за майже мільйон доларів. Максимальна швидкість автомобіля становить 220 км/год.

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