Toyota RAV4 був запущений у виробництво в Японії в далекому 1994 році.

Рейтинг найпопулярніших у світі автомобілів класу SUV очолила Toyota RAV4. Про це повідомляє Focus2Move.

Станом на перше півріччя 2025-го Toyota RAV4 забезпечила собі частку ринку 2,4% (-7,4%). Tesla Model Y опустилася на одну позицію і посіла друге місце з часткою 2,2% (-26,9%). На третьому місці знаходиться Honda CR-V, частка якої становить 1,8% (-3,9%).

Фахівці зазначають, що цього року Tesla зіткнулася з помітним спадом попиту на свої ключові моделі в Китаї. Особливо відчутно це позначилося саме на Model Y, яка традиційно користувалася великою популярністю у місцевих покупців завдяки просторому салону і статусу кросовера.

Відео дня

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів:

Toyota RAV4 (-7,4%);

Tesla Model Y (-26,9%);

Honda CR-V (-3,9%);

Hyundai Tucson (-3,1%);

Kia Sportage (+6,2%);

Volkswagen Tiguan (+2,9%);

BYD Song (+6,4%);

Honda HR-V (-3,9%);

Mercedes GLC (-0,9%);

Hyundai Creta (+7,7%).

Ринок кросоверів - моделі, які варті уваги

Нещодавно фахівці U.S. News & World Report визначили найкращі кросовери 2025 року. Лідером рейтингу став автомобіль Kia Telluride, який може похвалитися просторим інтер'єром і багатим оснащенням. Окрім цього фахівці зазначають, що автомобіль виділяється приємною керованістю і зручною інформаційно-розважальною системою.

Також нагадаємо, що раніше відомий спеціаліст назвав найнадійніший бюджетний вживаний кросовер.

Вас також можуть зацікавити новини: