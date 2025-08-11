Станом на перше півріччя 2025-го Toyota RAV4 забезпечила собі частку ринку 2,4% / фото ua.depositphotos.com

Рейтинг найпопулярніших у світі автомобілів класу SUV очолила Toyota RAV4. Про це повідомляє Focus2Move.

Станом на перше півріччя 2025-го Toyota RAV4 забезпечила собі частку ринку 2,4% (-7,4%). Tesla Model Y опустилася на одну позицію і посіла друге місце з часткою 2,2% (-26,9%). На третьому місці знаходиться Honda CR-V, частка якої становить 1,8% (-3,9%).

Фахівці зазначають, що цього року Tesla зіткнулася з помітним спадом попиту на свої ключові моделі в Китаї. Особливо відчутно це позначилося саме на Model Y, яка традиційно користувалася великою популярністю у місцевих покупців завдяки просторому салону і статусу кросовера.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів: 

  • Toyota RAV4 (-7,4%);
  • Tesla Model Y (-26,9%);
  • Honda CR-V (-3,9%);
  • Hyundai Tucson (-3,1%);
  • Kia Sportage (+6,2%);
  • Volkswagen Tiguan (+2,9%);
  • BYD Song (+6,4%);
  • Honda HR-V (-3,9%);
  • Mercedes GLC (-0,9%);
  • Hyundai Creta  (+7,7%).

Ринок кросоверів - моделі, які варті уваги 

Нещодавно фахівці U.S. News & World Report визначили найкращі кросовери 2025 року. Лідером рейтингу став автомобіль Kia Telluride, який може похвалитися просторим інтер'єром і багатим оснащенням. Окрім цього фахівці зазначають, що автомобіль виділяється приємною керованістю і зручною інформаційно-розважальною системою.

Також нагадаємо, що раніше відомий спеціаліст назвав найнадійніший бюджетний вживаний кросовер.

