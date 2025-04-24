Також будуть встановлені межі допустимого відхилення напруги.

В Україні змінюється стандарт напруги в електромережі. З 1 липня 2025 року він офіційно буде становити 230 вольт замість звичних 220 вольт.

Про це йдеться у постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Одне з ключових нововведень полягає в тому, що будуть встановлені межі допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В. Тобто йдеться про ±10% від номінального значення 230 В.

"Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності – електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності", – заявили в НКРЕКП.

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"Нафтогаз" встановив ціну на газ для українців на найближчий рік. Вона становитиме 7,96 гривні за кубометр. Така ціна буде актуальною ще рік, до 30 квітня 2026 року.

Тим часом українська енергосистема продовжує страждати від російських атак. У Херсоні було знищено ключовий енергетичний обʼєкт.

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