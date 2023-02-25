Компанія Nord Stream 2 офіційно зареєстрована на території Швейцарії, однак її юридичним власником являється російський "Газпром".

Уряд Німеччини веде таємні перемовини с керівництвом компанії Nord Stream 2, яка офіційно належить російському "Газпрому", щодо закупівлі понад 3000 невикористаних труб, що залишились після будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це пишуть журналісти німецького видання WELT AM SONNTAG, посилаючись на власні джерела. ЗМІ зазначають, що відповідну угоду Берлін розглядає для реалізації будівництва нового СПГ-терміналу довжиною у 40-кілометрів.

Його планують побудувати на суходолі для об'єднання гілок міста Рюген та Лубмін. Саме там знаходиться точка виходу на берег, де знаходяться гілки газопроводу Північний потік.

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Видання уточнює, що наразі невикористані труби від проекту СП-2 зберігаються на складах у Рюгені. Німецький уряд вважає, що відповідна угода з компанією зможе значно пришвидшити темпи будівництва проекту. Його реалізацію планують розпочати вже в травні 2023 року, а запуск розглядають до настання холодного сезону 2023-2024 року, пишуть ЗМІ.

Також там зазначили, що Міністерство економіки Німеччині відмовилося коментувати плани щодо будівництва нового СПГ-терміналу та співпраці з "Газпромом".

Зі свого боку компанія Nord Stream 2 AG зазначила, що не надає інформації про комерційні транзакції.

Вибухи на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2"

Відзначимо, що попри повномасштабне вторгнення РФ до України та попередження українського уряду щодо того, що проект "Північний потік -2" сприяє російській агресії, Німеччина продовжувала партнерство с Москвою. Це тривало доки російський лідер Володимир Путін не вирішив вдатися до провокації через введення санкцій проти Росії.

Вже 27 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" пролунали вибухи. Згодом компанія-оператор Nord Stream заявила про проблеми з тиском у трубах "Північного потоку-2". Повідомлялося про витік до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

Пізніше у Службі держбезпеки Швеції провели власне дослідження та зазначили, що витік стався в результаті вибухів.

Нещодавно компанія Nord Stream AG оголосила про попередню оцінку вартості ремонту пошкодженої труби. Йдеться мінімум про 500 мільйонів доларів.

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